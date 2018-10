México demanda de una reingeniería institucional

El mundo, a nivel global, se está recomponiendo. Ha habido una larga etapa en la que los poderes económico y financiero han prevalecido; sin embargo, se han observado grandes trasformaciones y han llegado líderes de diversas corrientes, tanto de derecha radicales, como seguramente ocurrirá en Brasil, y de izquierda, como en España y en México. Esta gran trasformación se deriva de la ausencia de oportunidades de desarrollo paro los pueblos del mundo, y México no es la excepción.

Eso explica que la gran mayoría, 30 millones, se manifestaron no sólo a favor de Andrés Manuel López Obrador, sino en contra del agravio, del malestar y la desesperación que muchos mexicanos sienten al ver la degradación de la política en el país; de los políticos; de la gran corrupción que se ha permitido; de la opacidad; de la toma de decisiones al margen de la ley y, desde luego, de la gran inseguridad que estamos enfrentando. Todo eso ha sido un coctel Molotov que estalló; estalló porque la gente quiere un cambio, eso es lo que está manifestando la inmensa mayoría.

LA CUARTA TRANSFORMACION

A mí, en lo personal, no me queda claro lo que significa la Cuarta Transformación; yo lo que entiendo es que viene una enorme revolución en las instituciones del Estado mexicano con el propósito de poner primero a la gente, articular a los que menos tienen y lograr los equilibrios que se han perdido, tanto a nivel nacional, como mundial. Precisamente cuando se pierden los equilibrios, salen esos líderes, esos caudillos; personas que puedan encabezar una manera diferente de gobernar; es el caso de Andrés Manuel López Obrador.

En el sector empresarial (he estado reflexionando), tengo la impresión de que en el sector privado, en el sector empresarial hay ausencia de líderes. Vemos como ahora el Consejo Coordinador Empresarial fue regañado, así, literalmente, cuando fueron al Senado de la República. Me parece que no están extendiendo a ciencia cierta el mensaje que envió la inmensa mayoría del pueblo de México. Cuando hay ausencia de liderazgos es gravísimo para cualquier país, para cualquier sector; y creo que también en el sector privado tiene que haber una evolución, una revolución, una transformación para estar a la altura de lo que esperan los empresarios de una representación autentica.

Quienes no entiendan esta Cuarta Transformación, o revolución, en fin; pues, simplemente serán hechos a un lado. Porque simplemente no saben cómo proponer en las mesas y aunque todavía no entra el nuevo gobierno, hay un protagonismo importante que nos dice que ya está operando. Todavía ni siquiera es primero de diciembre; pero, ya están las ganas de ir adelante.

El sector industria juega un papel muy importante porque, a final de cuentas, es el gran empleador junto con el comercio, de México; más que el financiero. Yo creo que en particular las pequeñas y medianas industrias van a ser reconocidas en este nuevo gobierno porque, además, dentro del sector industrial, los mayores empleadores son las pymes, con el 60 por ciento del empleo en el país. Los grandes conglomerados dicen tenemos 20 mil trabajadores, una gran empresa; pero, no le llegan a los 4 millones de empresas en general, comerciales e industriales y de ellas las pymes son las que más generan empleo.

No hay país que no se enfoque al desarrollo de una industria fuerte, reconociendo cuales son los nichos; no necesariamente tenemos que fabricar todo lo que necesita la sociedad; sino hay que producir en los que somos competitivos; en el caso del desarrollo regional donde hay vocación especializada . Tenemos enormes clústeres que se han desarrollado, sobre todo en materia de tecnología, la industria automotriz, la aeroespacial,

Si los líderes del sector empresarial, incluyendo las grandes empresas, no entienden el cambio que se esta dando, o cambian o habrá que cambiarlos.

LA VINCULACION ACADEMIA-EMPRESA

Desde que tuve el privilegio de ser presidente de Canacintra, del 92 al 94, he escuchado que no hay vinculación de la academia con el sector empresarial, y todos los planes del gobierno y de los dirigentes empresariales, yo a veces pienso más por demagogia, dicen que hay que promover la vinculación; pero, la verdad es que tenemos leguajes diferentes, es decir el mundo de la investigación, yo lo vi, tiene un lenguaje diferente al mundo de la industria y ese es el problema.

En el momento en que empecemos a hablar el mismo idioma, nos vamos a entender de a de veraz. Lo que ha sucedido es que la academia, la investigación, a veces, y lo he visto, es demasiado protocolaria. Es bueno que sea soñadora; pero, en la industria uno es muy práctico porque si no toma las decisiones y las soluciones prácticas, pues pierde el negocio; pierde el mercado, una empresa puede, incluso, irse a pique y eso es lo que a veces no hemos sabido, como empresarios, trasmitirle al investigador y luego nos vamos por el camino fácil de mejor importar; de copiar la tecnología porque ese es un camino más práctico, que estar financiando a investigadores para que hagan algún desarrollo especializado

Son pocas las historias de éxito. Lo que pude observa es que nos tenemos miedo unos a otros; cuando se sientan a la mesa hablan lenguajes diferentes, por ejemplo, el sistema de educación dual, que ya empezó a manejarse a nivel internacional, en el que los jóvenes que están en la escuela, en una cerrera profesional, incluso maestrías y postgrados, están obligados a ir a una empresa como parte de su plan de estudios. En México ya empezó; a nivel de tecnológicos están haciendo un gran esfuerzo en este momento para impulsar esa educación dual, en la que la empresa abre sus puertas para que los jóvenes trabajen ahí y entonces empiecen a ver cuáles son las necesidades; pero, si ya tuvo seis meses trabajando, viendo a la empresa ya la podrá entender mejor y detectar las áreas de oportunidad; pero, la verdad es que, reitero, nos tenemos miedo.

POR EL NAICM

El sector industrial, no sabría decir a ciencia cierta qué criterios tenga; pero, si puedo decir que el presidente de Concamin, Francisco Cervantes ha expresado la necesidad de que se continúe con la construcción del aeropuerto de Texcoco. Con él comparto la opinión de que necesitamos seguir creciendo; tener más turismo, que deja una gran derrama económica; más comercio, porque, es importante decir que en el caso de la aviación, el movimiento de carga es el más importante, más que el de pasajeros. El mayor ingreso de las líneas aéreas es por la carga y por, tanto mientras haya más comercio, más movimiento por cualquiera de las vías área, marítima terrestre, hay desarrollo, porque hay intercambio; entonces lo que sí, es que hoy por hoy estamos estrangulados con el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Además de las graves fallas estructurales: la terminal dos se ha hundido, la nueva, que se hizo en el gobierno de Fox, se hizo mal; entonces, ahora que ha habido algunos sismos, incluso en el acceso a la terminal, las juntas del pavimento han quedado desniveladas . Ese aeropuerto no da garantía ni seguridad; entonces, sea lo que sea, lo que necesitamos es algo de primera, del primer mundo para recibir pasajeros y carga.

Los imperativo es dar el primer paso, ahora gay que ir más allá para seguir impulsando el desarrollo.

EL PJ ESTA DESPRESTIGIADO

Yo creo que el Poder Judicial está tan desprestigiado como el Poder Ejecutivo federal. Por supuesto que hay una enorme corrupción; los que tenemos por alguna razón que acudir a ir juzgado en busca de justicia , a veces, como lo ven lo tratan; como se ponga le dan. Desde luego son ´señoritingos´ y han sido siempre intocable, y ahora están brincando y respingando. Lo que si creo es que hay que tener mucho cuidado con no deshacerse del talento. El costo de capacitación y aprendizaje, es muy alto. Espero que haya muchos funcionarios públicos muy capaces, no podemos generalizar de una institución, lo que si es que la corrupción muchas veces se da porque las cabezas son las primeras en impulsar la corrupción; pero, también hay muchos servidores públicos muy buenos, por ejemplo la Unam el Politécnico, que son funcionales y en muchas otras instituciones, que son capaces, que ama su trabajo y creo que debe estar bien pagados, para compensa su esfuerzo, su trayectoria, el tiempo que pasaron estudiando y los resultados que están dando; sin embargo, yo creo que hay que cuidar eso para que no se vayan, porque el costo del aprendizaje es muy alto. Si en el periódico El Mañana, se decidieran cambiar de personal, tendrían muchos problemas para poder capacitar a los nuevos; en el gobierno es igual. Lo que sí es que yo creo que no tienen mucha calidad moral en el Poder Judicial, como para rasgarse las vestiduras, porque todos los mexicanos sabemos que la impartición de justicia en México deja mucho que desear.

El presidente Ernesto Zedillo limpió al Poder Judicial y renovó a todos los ministros de la Suprema Corte y el país estuvo muy bien; pero, ¿que sucede?, que se va deformando la institución por los intereses creados entre un poder y otro. El presidente Zedillo hizo una reingeniería completa con mucho valor y una gran visión de Estado, entonces, ya después vinieron los demás gobiernos, Fox y Calderón y otra vez volvió la complicidad entre poderes. Yo estoy seguro que en esta Cuarta Transformación ya les toca y la verdad es que se están viendo muy mal con estas actitudes que han tomado, porque si le preguntaran al pueblo qué piensa de su Poder Judicial, yo creo que no saldrían bien calificados por la sociedad en general. Quizá, la actitud debía ser platicar y negociar con el Congreso, que a final de cuentas es el que aprueba el presupuesto de Egreso de la Federación. Que expongan sus argumentos y que ellos también contribuyan a esta reingeniería integral de los tres poderes. El legislativo ya está en funciones; pero, han tenido que dar marcha atrás porque no es lo mismo la teoría a la practica¿ por eso las decisiones de Estado deben ser muy meditadas, no se pueden tomar como que son enchiladas, yo creo que a veces, por eso se tardan un poco las decisiones. El poder judicial no se va a escapar y debe poner de su parte.

MOMENTO DE DEMOSTRAR

Veo el futuro de México incierto. Va a dependen mucho de las decisiones que tome el presidente electo hoy y constitucional a partir del primer de enero. Que la confianza se afiance. Yo espero que al presidente López Obrador le vaya bien, porque si a él va bien, nos va bien a todos.

Creo que el punto clave de la reingeniería que se pretende hacer, es la selección adecuada, con mucho cuidado, de los colaboradores al equipo de trabajo del presidente; que sean persona capaces y experimentadas.

Que todos las acciones sea por acuerdos, por consenso, a efecto de que, en lugar de mermar la confianza de la inversión nacional e internacional, se fortalezca. Que finalmente ponga en práctica sus tesis, ya que el pueblo de México, la mayoría, le ha dado esa oportunidad de llegar al puesto a donde quería llegar desde hace muchos muchos años; y bueno, hoy va a ser el momento de demostrar que él tenía la razón y bueno, si a le va bien nos va bien a todos.