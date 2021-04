Mensaje de texto hunde a mujer que mató a su exesposo

"¡Sí! ¡Lo hizo de nuevo! ¡Me acaba de apuntar con su Walther PPK!", revela el informe donde se entiende que la sospechosa de asesinato apuntó un revólver de su propiedad hacia la víctima.

Noticia Relacionada Vuelve a Salt Lake City

Cabe mencionar que el nombre genérico de PPK (Polizeipistole Kriminal), se da a revólveres semiautomáticos de pequeño calibre, con espacio limitado para el abastecimiento de su cargador, y que debido a su tamaño puede portarse con facilidad de forma cubierta.

El referido mensaje de texto fue enviado la noche del 19 de febrero por Laithe Marra, de 56 años de edad, quien fue encontrado muerto durante la mañana del día 20 de febrero, en el garaje de su domicilio ubicado en el 4716 de la calle El Campo, en el Noreste de la ciudad.

La investigación ha determinado que vecinos del lugar escucharon varias detonaciones alrededor de las 10:30 de la noche, justo después de que Marra envió a su hijo el mensaje donde le informaba de la actitud intimidatoria y agresiva de la mujer.

Se estableció que los disparos ocurrieron alrededor de las 10:30 de la noche, pero cuando los vecinos se asomaron para advertir de algún peligro no pudieron ver nada anormal, ya que la agresión fue llevada a cabo en el interior del garaje.

A la mañana siguiente Leanne Mandeville, de 57 años de edad, tocó a la puerta de un vecino, diciendo que su ex esposo no le contestaba y le pidió que le acompañara, ya en el interior el vecino llamó al número de emergencias 911 al descubrir el cuerpo de Marra.

La investigación del caso se manejó en un principio como un supuesto suicidio, pero después de las primeras indagatorias se pidió la presencia de agentes de la Unidad de Crímenes Contra Personas (CAP) del Departamento de Policía de El Paso (EPPD) bajo la sospecha de que en realidad se trataba de un asesinato.

De acuerdo con las autoridades, la llamada de emergencia se recibió a las 7:30 de la mañana del sábado 20 de febrero, y al llegar al interior del domicilio encontraron a la víctima con un disparo en la región del torso.

Sin embargo, los investigadores no encontraron armas de fuego, ni casquillos cerca del cuerpo de Marra, lo que dio pie a las primeras sospechas de que la escena del crimen no correspondía a la de un suicidio.

Los investigadores de CAP dialogaron con Mandeville, quien sostuvo que vio a Marra por última vez alrededor de las 10 de la noche del 19 de febrero.

EN EL DOMICILIO: RASTROS HEMÁTICOS

La sospechosa dijo que ambos discutieron sobre la forma de beber de la víctima, momentos antes de ir a dormir, así mismo afirmó no ver a Marra a la mañana siguiente en el sofá donde el hombre dormía. La mujer también dijo que fue a la casa de su vecino a pedir ayuda al encontrar el cuerpo sin vida de su ex esposo. Tras los hechos los investigadores obtuvieron una orden de registro en el domicilio de El Campo Drive, y encontraron rasgos hemáticos en diferentes partes del domicilio. Posteriormente encontraron calzado de Mandeville con rastros de sangre, y un revólver Smith and Wesson en el cajón de una mesa de noche en la habitación de la mujer.De acuerdo a los documentos legales relativos a la investigación, se determinó que dicha arma fue la misma con la que dispararon contra Marra. Mandeville fue detenida bajo sospecha de asesinar a su esposo, en acción llevada a cabo por elementos de la Fuerza de Tarea contra Fugitivos del Servicio del US Marshal. La mujer fue arrestada el 31 de marzo bajo cargos de asesinato, y fue procesada en el Centro de Detención del Condado de El Paso con una fianza de 1 millón de dólares.