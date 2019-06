Memorándum de AMLO contra el nepotismo

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró ayer que en su gobierno no se permiten el influyentismo, el amiguismo ni el nepotismo, por lo que ninguno de sus familiares puede hacer propuestas ni acuerdos en nombre del gobierno.

El memorándum de AMLO se da a conocer un día después de que su hijo José Ramón López Beltrán acudió al Congreso mexiquense para reunirse durante más de dos horas con 32 de los diputados de la bancada de Morena, sin que se aclarara en calidad de qué estuvo en este encuentro y el asunto a tratar.

"No acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus 'recomendados'", advirtió AMLO en el memorándum distribuido por la Presidencia de la República.

En el documento, dirigido a su gabinete, a directores de empresas y organismos paraestatales, así como a servidores públicos en general, el mandatario recordó que "todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos".

"Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir, bajo ninguna circunstancia, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen", escribió López Obrador.

Señaló que de no cumplir esa recomendación, se podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal. El pasado 3 de junio ofreció que firmaría un documento para acabar con esas prácticas.

En el texto, el mandatario detalló que ello incluye a su esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de su familia cercana o distante.