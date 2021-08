Medina agradece que Ninel Conde no tenga la custodia de su hijo

A su salida del juzgado familiar donde Giovanni acudió para una audiencia en la que se revisaría la posibilidad de que la mamá de su hijo pudiera ver de manera presencial al menor, y a la que ella no acudió, Medina detalló que la detención de Ramos y Conde es una muestra más de que el hijo de ambos debe permanecer en custodia de él y no de la cantante.

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 .- "Hay que agradecer a las autoridades por proteger a mi hijo. Hace algunos meses promovíamos una orden de restricción ahí estaban en algunos medios de comunicación los aplaudidores de siempre que criticaban esta medidas que es de protección . Nosotros tenemos información de que el señor fue detenido en compañía de su esposa, imagínense a donde estaría mi hijo, de eso lo estamos protegiendo. Al final el tiempo marcó que teníamos razón al cuidarlo y protegerlo de esta situaciones que no tiene por qué vivir", dijo Medina.

"Aquí lo importante es que ella llegue a un acuerdo conmigo, que nos deje tranquilos cuidar a Emanuel para que ella pueda atender sus problemas jurídicos que tengo entendido son muy grandes. Ella y nosotros también queremos la custodia. Si aceptara un régimen de convivencias podríamos llegar a un acuerdo fácil, pero mientras siga con esta utopía de querer hacerse cargo de su hijo cuando no puede controlar ni su propia vida, entonces ahí seguirá la disputa", comentó.

Acerca de la situación jurídica que podría estar atravesando su ex, Giovanni detalló que no le desea mal pero que está con las víctimas de Ramos y espera que encuentren justicia. No obstante afirmó que si el "Bombón Asesino" le pidiera ayuda, con gusto aceptaría, siempre y cuando todo fuera de acuerdo a la ley.

"Toda mi solidaridad es con las víctimas y que recuperen su patrimonio, lo demás es ajeno a mi hasta que tenga que ver con mi hijo. Alguien debería aconsejarle que sea inteligente y que vaya cerrando frentes porque tengo conocimientos de qué hay muchos procesos en México", explicó.

Sobre la ausencia de Ninel este miércoles en los juzgados, Medina añadió que su falta no tendrá alguna amonestación pero suma a los elementos que posee para poder quedarse con la tutela del menor.

"Tengo entendido que no tiene consecuencia directa simplemente se sigue acumulando elementos del desinterés que maneja hacia el tema de mi hijo. Ella tiene sus prioridades marcadas y ya todos lo hemos visto todos y es importante que se asimile así y que no en un futuro se quiera regresar a un discurso de utilizar a mi hijo para desviar la atención de otros temas o para hacer publicidad o en una vendetta personal. Evidentemente es una situación la que hoy vive el esposo de Ninel que no se desea que tenga una afectación colateral, va a ser difícil para mí explicarle a mi hijo este estilo de vida que su mamá llevaba y con las personas que se involucró", acotó.

--Ninel, de nuevo en el escándalo

El actual esposo de Ninel Conde, Larry Ramos, fue detenido por el FBI por fraude millonario; de acuerdo con el programa Ventaneando, Ramos es acusado por más de 200 personas, que fueron víctimas de sus engaños y que fueron defraudados con 22 millones de dólares, entre las personas que invirtieron su dinero con él se encuentra la cantante Alejandra Guzmán y sus exmanagers.

Larry y Ninel fueron detenidos en Estados Unidos el pasado viernes, luego de que la actriz y cantante acudiera la semana pasada a los Latin American Music Awards, en Miami, Florida. Se ha dicho que también la mexicana fue apresada, pero que después se puso en libertad.

Cinthia Velarde, una de las personas agraviadas, expresó para el programa que lidera Pati Chapoy, que ella demandó civilmente en diciembre del 2019 y la denuncia al FBI la puso en el 2020.

A pregunta directa de la periodista, que si a Larry le pusieron un grillete en el momento de su detención, la excompañera de trabajo de la llamada "Reina de Corazones" confirmó el hecho, y detalló que él pagó una fianza pero no pude salir de Miami y que se encuentra en una casa.

"No puede salir ni siquiera de Miami. Hoy el abogado nos dará detalles de lo que sigue", expresó.