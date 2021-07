Mavericks eligen a Kidd como coach

Una persona con conocimiento directo del acuerdo reveló que Kidd y los Mavericks acordaron un contrato el viernes, ocho días después de que Rick Carlisle renunciara abruptamente tras la salida del gerente general Donnie Nelson. La persona habló con The Associated Press bajo la condición de mantener el anonimato dado que el pacto no ha sido anunciado.



Carlisle, que el jueves aceptó el puesto de coach de los Pacers de Indiana, dio a ESPN un respaldo no solicitado a Kidd como su suplente en Dallas debido al impacto que Carlisle cree que Kidd podría tener en Luka Doncic, el joven base sensacional que representa la esperanza de los Mavericks.