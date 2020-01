´Matan´ dos veces a una beneficiaria

Río Bravo, Tam.- Mujer de la tercera edad, que recibe pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha sido dada de baja dos veces por "deceso" del beneficiario, situación que le ha impedido cobrar algunas mensualidades.

Fue el hijo de la afectada, José Cruz Rangel, residente de colonia Lázaro Cárdenas, quien indicó que debido a que dos veces fue declarada "muerta, literalmente", su madre no pudo cobrar la pensión que le fue dejada por su esposo.

La agraviada es una mujer de nombre Ramona Castillo de Rangel, quien solo ha recuperado algunas de las mensualidades perdidas y ahora enfrente un problema más grave: el perfil de su esposo, quien le dejó la pensión de viudez, desapareció del sistema del IMSS.

Todo empezó en "diciembre de 2017, cuando fue dada de baja por defunción en Renapo (Registro Nacional de Población) por homonimia", situación que se prolongó "hasta agosto de 2018, nada más le pagaron cuatro meses, el 11 de diciembre de 2017", dijo Rangel, sobre el calvario que vive su madre, a la vez que mostraba el documento de Renapo donde fue dada de baja.

"En septiembre de 2018 le empezaron a pagar", pero fue parcial en noviembre de 2019, no le pagaron, noviembre, diciembre ni aguinaldo, en enero de este año la vuelven a pagar", el día 2 a la mujer de 95 años y tienen que comprar por fuera el medicamento.

José Cruz Rangel agrega con documentos en mano, que nuevamente a su madre "la dieron de baja a finales de diciembre", debido a que papá fallecido, no aparece en el sistema porque no tiene CURP, pues no existe en el banco de datos, fecha de nacimiento de quien dejará la pensión de viudez a la ahora afectada.

Al no existir en el sistema, quien fuera el cónyuge de doña Ramona, ella fue dada de baja nuevamente y no tiene servicio médico, lo que resulta grave en extremo pues tiene un prediagnóstico de que padece de un tumor maligno en uno de sus labios.

Más trabas le imponen

El entrevistado agregó que seguirá luchando por devolver a su madre la pensión y el servicio médico que le están siendo negados, pues el instituto le exige cartilla del servicio militar del difunto, la cual no existe.

Y no la tienen pues cumplió la mayoría de edad antes de la existencia del Servicio Militar Nacional. También le exigen credencial del INE vigente de su padre, no obstante que este murió hace más de 20 años.

