Más escándalos

Desde hace un par de años Belinda ha brillado más por sus escándalos que por su trabajo musical, muestra de ello son las polémicas en las que semana a semana se ve involucrada. En estos días la cantante ha sido cabeza de titulares por aparentemente no pagar una peluca de más de 20 mil pesos y porque se dice que terminó su relación con Christian Nodal.

REGATEA

Fue a través del programa "Ventaneando" que la creadora de las pelucas Wigs By Mamma Jee acusó al equipo de trabajo de la cantante de no pagarle tras casi dos años de haberles prestado una peluca. Fue hace un año que Carls Jee denunció a través de su cuenta de twitter que la gente de Belinda no le pagó y que incluso cuando les pidió el dinero o la peluca ellos se ofrecieron a pagarle la mitad del costo.

"Me dijeron que me darían la mitad y yo les dije que yo no les había dado media peluca, les di una peluca completa", denunció. Carls Jee comentó cómo fue el encuentro entre ella y Belinda, quien utilizó su peluca para la portada de la revista Elle. "Me contactaron de parte de una revista de moda, muy importante a nivel mundial, diciendo que necesitaban una peluca con un valor como de mil dólares, pero no me había dicho que era para Belinda, entonces estoy ahí con Belinda, estamos súper bien, platicamos, y le gusta la peluca que le llevé como en préstamo, y me dijo que la quería comprar el 23 de noviembre de 2020", relato al programa de espectáculos.

LO HACE PÚBLICO

La empresaria contó que después de platicar ya no volvió a saber del equipo de Belinda y que incluso la bloquearon de whatsapp. Cuando logro contactarlos le dijeron que no estaban satisfechos con su trabajo y fue ahí cuando Carls decidió denunciar el hecho a través de redes sociales. Tras hacerse público, Carls detalló que finalmente el equipo de la cantante le depositó los 21 mil 600 pesos de la peluca y le pidieron que bajara de redes sociales la denuncia.

¿ROMPIMIENTO?

A este escándalo además se suma el supuesto rompimiento entre la intérprete de "Egoísta" y Christian Nodal que supuestamente se dio esta semana. Y es que los periodistas Javier Cerniani y Elisa Beristain, conductores de "Chisme No Like", afirmaron que la pareja había roto luego de que Belinda le pidiera a Nodal prestados cuatro millones de dólares. Cifra que la cantante utilizaría para liquidar sus deudas con el SAT (Servicio de Administración Tributaria).

"Belinda le habría llorado con lágrimas de cocodrilo a Christian Nodal que le preste cuatro millones de dólares para no ir presa porque es la plata que le debe al SAT", dijo Cerniani. Según el periodista después de que Belinda le pidió el préstamo, Christian pidió a sus abogados que hablaran con el contador de Belinda para ayudarla a liquidar su deuda, pero descubrió que solo debía 500 mil dólares al SAT y no cuatro millones de dólares como le había dicho.