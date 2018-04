Márquez aportaría experiencia: ´Tuca´

Monterrey, N.L.

Rafael Márquez se retirará del futbol profesional el próximo viernes en el Clásico Tapatío, pero Ricardo Ferretti espera que el internacional michoacano juegue su quinto Mundial.

El "Tuca" ofreció disculpas por promover a Márquez a la Selección, pero dijo que el zaguero aportaría mucho al grupo.

"No necesito decir yo lo que ha dejado, (Rafa Márquez) ¿cuántos Mundiales ha jugado?, cuatro. Ojalá hasta jugara el quinto, pienso que sería un buen aporte para el grupo, para el entrenador, pero son decisiones ajenas a mi y debo ser respetuoso con Osorio", comentó el DT.

En otro tema, Ferretti espera que la Asociación de Futbolistas no realice el paro de labores en la Jornada 17 como lo plantean, pues quieren erradicar el pacto de caballeros del futbol mexicano que prohíbe ciertas cosas a los jugadores cuando finaliza su contrato.

"De hacer un paro yo no estoy muy de acuerdo, ojalá se sienten las partes y lleguen a un acuerdo. Los futbolistas no están pidiendo nada descabellado que es terminar con esta regla de que los futbolistas no son libres cuando terminan su contrato, el famoso pacto", señaló el timonel de los Tigres.