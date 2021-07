¡Máquina de anotar!

Los villanos llegan a reivindicarse y España ayer lo vivió por partida doble.

Después de regalar un gol, el arquero Unai Simón tuvo una atajada clave para que su escuadra consiguiera el boleto a los Cuartos de Final, de la mano de Álvaro Morata, el futbolista más pitado de la Euro 2020, quien anotó un golazo para liquidar a una combativa Croacia.

La joven Selección española, que había generado dudas en los dos primeros encuentros de la Fase de Grupos, encontró la red consiguiendo 10 goles en sus últimos dos cotejos, clave para instalarse en Cuartos, donde enfrentará a Suiza, luego de vencer 5-3 a Croacia.

La escuadra de Luis Enrique no se traicionó y mantuvo el estilo de juego que no le había rendido frutos en los cotejos ante Suecia y Polonia, y que ahora lo pone como animador del torneo luego de una exhibición que hubiera sido redonda de no ser por desconcentraciones que le dieron vida a los croatas.

La primera de ellas llegó al minuto 20 con un regalo de Unai Simón, quien no controló pase retrasado de Pedri, que acabó en la red. El tanto fue un premio poco merecido para una escuadra croata que lo único que había hecho en los primeros 20 minutos fue defenderse de la Roja, que pudo irse temprano al frente con un mano a mano de Koke, quien desperdició la ocasión disparando a la ubicación de Dominik Livakovic.

España no dejó de apretar y el gol del empate fue fiel reflejo de ello, pues Pablo Sarabia, después de una probable mano, una gran atajada del arquero y un rebote más, mandó el balón a la red con un balazo al 38´. Los Cuartos de Final se jugarán en San Petersburgo el próximo viernes.