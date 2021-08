Manipula la FGR caso contra Anaya

Las correcciones de la Fiscalía han llegado al grado de contar con dos versiones de un mismo párrafo de la denuncia original de Lozoya, procesado por lavado, cohecho y asociación delictuosa.

En el caso de Lozoya, un cambio que hizo a motu propio fue corregir el pasaje en el que señala a Anaya como parte de un grupo de seis legisladores de Oposición que en agosto de 2014 recibieron sobornos por la aprobación de la reforma energética.

En esa fecha el panista ya no era legislador.

En su denuncia del 11 de agosto de 2020, Lozoya dijo que en la lista estaba Ricardo Anaya, a quien identifica como diputado federal.

El queretano había solicitado licencia el 6 de marzo de 2014 en San Lázaro, cinco meses antes del supuesto pago ilegal.

Sin embargo, el pasado 16 de julio Lozoya se presentó en la FGR para rendir una nueva declaración y, al referirse a este episodio, ya no menciona al panista como diputado federal en el momento de los hechos delictivos.

"Si bien no recuerdo si él estaba o no de licencia cuando se aprobaron las reformas secundarias, puedo afirmar que era bastante relevante, ya que los acuerdos que se hacían con Ricardo Anaya no fueron sólo por su voto en lo individual, sino porque él controlaba al Grupo Parlamentario del PAN, se hacía con él y él (utilizaba) su influencia política sobre los diputados de su bancada. Cualquier (acuerdo) durante los años 2013 y 2014 en ese entonces transitaba por él", declaró.

Otro cambio es la fecha en que Lozoya dice haberle enviado a Anaya 6 millones 800 mil pesos de soborno.