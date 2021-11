Maestros sin respuesta sobre la nueva vacuna

Las diversas peticiones y llamados que ha hecho el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), para que más de 7 mil maestros en Reynosa obtengan un refuerzo contra el Covid-19 no ha obtenido respuesta.

Jorge Guadalupe Acuña Tobías, secretario de organización II del SNTE en Reynosa, afirmó que no tienen ninguna actualización ni respuesta de la petición.

El atraso en las respuestas ha fomentado que algunos docentes combinen marcas de vacuna, una situación que EL MAÑANA ha documentado en las últimas semanas, además de impedir que los trabajadores de la educación crucen hacia Estados Unidos.

Al argumentar que "Cansino" no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud.

El refuerzo que piden los maestros, es para garantizar un nivel alto de inmunización, pues en lo que va de pandemia más de 320 trabajadores han fallecido, incluyendo personal de esta frontera.

El riesgo aumenta a diario pues desde la primera semana de octubre se retomaron las clases y actividades presenciales

Jorge Guadalupe Acuña Tobias secretario de organización II del SNTE en Reynosa, declaró al respecto: "Todavía no tenemos ninguna actualización, ni respuesta de la petición que hemos hecho para que se refuerce el antídoto, desde la sección 30 se continúan las reuniones y no vamos a bajar la guardia, porque es un tema de salud que no puede negociarse".

El magisterio de Reynosa fue uno de los primeros grupos en vacunarse contra el Covid-19, después del personal médico y antes de la población de 50 a 59 años. "Lo que nos interesa es tener la protección y también que la marca sea reconocida por el extranjero, porque la anterior (Cansino) no fue admitida", concluyo el docente.