Luuk De Jong, prioridad para las Águilas

no se da por vencido ante la posibilidad de contratar al delantero holandés

Mauricio Culebro, presidente operativo de las Águilas, afirmó esta tarde, tras arribar a Cancún para atender el Draft de la Liga MX, que las negociaciones por el atacante europeo están vivas.

"Las pláticas siguen tanto con De Jong, como con el equipo (PSV) con el que está actualmente el jugador. Nosotros hasta que no tengamos todo cerrado con todas las partes no anunciamos nada. Cuando lo tengamos cerrado lo vamos a anunciar.

"Claro que sí (Miguel Herrera lo quiere), estamos en constante comunicación, lo platicamos tanto el área deportiva como operativa y estamos avanzando. Cuando el jugador esté cerrado con mucho gusto les vamos a avisar", explicó Culebro.

Por otro lado, el directivo azulcrema reiteró que contratar a un centro delantero es la prioridad máxima para el América, durante el draft o en el mercado extranjero.

Además, Culebro descartó por ahora las salidas de Matheus Uribe y Diego Lainez, este último quien habría levantado el interés de algunos equipos como Olympique Marsella y Olympique de Lyon durante el torneo Esperanzas de Toulon.

"Matheus tiene contrato con América, estamos contentos con él y él está contento en México. Cuando acabe el Mundial veremos qué pasa.

"Me imagino que por Lainez ha de existir interés pero nosotros no tenemos ninguna oferta formal, no hay nada por escrito".

Finalmente, Culebro aceptó que el fichaje del mediocampista del Atlas, Bryan Garnica, por ahora no es una opción para las Águilas.