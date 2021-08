Lupita Sandoval está lista para vacunarse contra el Covid

"Todo se va a ir organizando y mejorando conforme pase el tiempo porque ni modo, es algo desconocido y son experimentos todos", comenta.

Lupita comparte que ella y sus hijos tuvieron Covid-19 en diciembre y aunque la pasó mal agradece que no fue fatal.

"Yo me hubiera muerto, pero no fue tan terrible, yo nunca me desoxigené, tampoco me dio fiebre, no me dañé los pulmones de modo que terminan con neumonía e intubados", señala.

La actriz de programas clásicos de la televisión mexicana como "¡Cachún cachún ra ra!" relata que pasó la enfermedad junto a su familia y aunque se sentía mal podía valerse por sí misma y aguantar todos los malestares; además fue gracias a su doctora que estuvo bien medicada y no pasó a mayores.

"Ahorita estoy muy tranquila, ya estoy inscrita porque soy de la tercera edad y cuando me toque la vacuna iré", adelanta.

"Yo me voy a vacunar, ya lo viví y tuve la gran suerte de que no fue mortal entonces todos los que nos hemos enfermado tenemos el peligro de volvernos a infectar, no es como al principio que creían que ya tenías anticuerpos y era como si te hubieras vacunado, la misma doctora me dijo 'ten cuidado porque hay gente que se está reinfectando y peor que como les dio al principio entonces no hay que confiarse ni pensar que son meses de anticuerpos'".

Lupita comenta que no es paranoica pero sí muy cuidadosa y por eso ya se inscribió, sin embargo no tiene prisa porque no piensa exponerse a estar en contacto con muchas personas sobre todo después de reponerse del virus. La actriz acudiría a la Delegación Iztapalapa que es donde vive.

Además, la actriz de telenovelas como "Amor en custodia" relata cómo fue que se dio el contacto de su familia por una negligencia.

"Mi hijo Fred Sandoval estaba trabajando en la Fábrica de Santa y ahí se infectaron varios, no los atendieron a tiempo porque no les hicieron los exámenes como debía hacerse el protocolo de vacunarse antes de empezar la temporada. Esa es la verdad, entonces él se enfermó y acá nos enfermamos los tres porque se la trajo para acá".