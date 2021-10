Luchan vs. ´bicho´

Exhiben documental, Lucha Libre en Tiempos de Covid, en el que retratan las dificultades que atraviesan las personas que dan vida a los gladiadores en el cuadrilátero.

En el filme, presentado el pasado jueves en la Arena López Mateos, se comprobó que no importa si los gladiadores pertenecen a empresas o al ámbito independiente, si son jóvenes o leyendas, a todos el bicho les aplicó una llave que les impidió tener ingresos y trajo tristeza en sus hogares.

"Al cerrar la lucha libre uno extraña todo, obviamente no hay entradas económicas pero sí salidas, es un momento difícil para todos y si yo fuera millonario, no me hubiera preocupado", aseguró Blue Demon Jr., quien aparece en el documental.

Como fan del pancracio Iliana So, creadora del filme, tuvo la necesidad de exponer la vida de los luchadores fuera del ring, pues fueron uno de los sectores más afectados en el confinamiento.

"En el deber ser o en la necesidad de expresar (lo que vivieron los luchadores) quise hacerlo para que quedara plasmado como un legado dentro de la historia", afirmó la cineasta.

Agregó que todo lo recaudado de las proyecciones, que serán vía streaming, irá en apoyo a la lucha libre y al cine independiente.