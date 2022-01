Los tiene hechizados

Forma parte de un proyecto impulsado por 20th Digital Studio llamado Huluween, que buscaba voces nuevas para llevar su propia cosmogonía.

Faride Schroeder, directora de "Hijas de brujas", dice estar sorprendida por la conexión que se ha tenido con el público.

"Una de mis obsesiones es el linaje femenino y aquí exploramos a través de generaciones ese poder en esta comunidad y familia de curanderas mexicanas", indica.

"Propuse traer el imaginario y universo mexicana y femenina a un género que normalmente es muy americano, europeo y masculino, donde como que las mujeres son víctimas. Hay pocas directoras, pocas narrativas sobre personajes femeninos que provoquen acciones y las cosas les sucedan a ellas", recalca la cineasta.

Karen Acosta y Mario Muñoz co escribieron el guión en cuyo elenco se encuentran, entre otras, Dolores Heredia, Rosa María Hernández, Violeta Santiago y Amaranta Caravantes.

"Cuando presentamos la idea a Hulu, siempre se tuvo como requisito que esa idea pudiera desarrollarse en largo si Hulu y 20th Digital Studio así lo decidiera. Y estamos en eso porque les gusta mucho el corto y ya nos pidieron pitchar el largo, pero no quiero hacer chismes, no es un hecho, pero se tiene toda la intención", aclara Faride.

Con nacimientos

Lo que sí está en pleno rodaje es la versión larga de "Oasis", su corto documental hecho durante la pandemia y que retrata los partos en casa.

Faride ha seguido filmando cosas puntuales desde el 2020, cuando con el proyecto ganó el Nespresso Talents nacional e internacional, este último en Cannes.

"Oasis" obtuvo el premio Chemistry para supervisión de postproducción en Los Cabos, por lo cual existe el compromiso de hacer el largo.

"Desde que fui al primer parto me di cuenta que su universo es vastísimo; ahí había un tema para explorar en formato largo, pero cuando vi a un ser humano nacer frente a mi cámara me dije que eso era para Nespresso", recuerda.

"Me filmé 11 partos durante la pandemia y ahora ya ese bebé cumplió un año y con la cámara estuve en su cumpleaños, he seguido haciéndolo de forma íntima. Ya me dicen la cineasta doula (asistente en trabajo de parto): filmo y de pronto me doy cuenta que solté la cámara y estoy con la mamá hablándole, nos hemos vuelto parte de eso", indica.