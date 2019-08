López Obrador analiza iniciativa preferente para una Ley de amnistía

CIUDAD DE MÉXICO.

El gobierno federal busca crear una iniciativa de Ley de amnistía que sería enviada a inicio del periodo de sesiones al Congreso de la Unión de manera preferente por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, analizan la posibilidad técnica y jurídica de una Ley de Amnistía para liberar a presos que fueron injustamente condenados.

"En caso de proceder sea una iniciativa de carácter preferente para que lo más pronto posible se resuelva y buscar bien quiénes se puedan acoger a esta amnistía y bajo qué condiciones", afirmó.

En conferencia de prensa mañanera, el presidente sostuvo que tiene el compromiso de liberar a personas que están injustamente en las cárceles.

"Me hicieron llegar un expediente de más de 3 mil mujeres presas que no tiene por qué estar en la cárcel. Así otros casos como mujeres indígenas y pobres que no tienen quienes los defiendan y el procedimiento para liberarlos del desistimiento", sostuvo.