Historia de Reynosa: Wayo Roux, como promotor de artistas y empresario en la frontera tamaulipeca

Para Wayo la actuación de James Brown estuvo a nivel de las mejores actuaciones que tuvo durante su vida en los Estados Unidos. El espectáculo incluía 12 músicos y varias coristas de primer nivel. En el escenario se hacía acompañar de una bailarina que exaltaba la función. Para Wayo, esta exhibición fue para él como promotor de mucho prestigio y satisfacción.

Promotor

Habíamos comentado en el artículo anterior que, Wayo como promotor artístico trajo a Reynosa a artistas de talla nacional e internacional. Al principio de la década de los años 1980, reclutó tales talentos como Emmanuel, Raphael, Lupita D´Alessio, Manoella Torres, Gualberto Castro, Alberto Cortés y Denisse de Kalafe. En ese tiempo conoció a Fanny Schatz, a varios representantes y promotores de artistas que lo recomendaron por su reputación y competitividad. Explica que los mismos artistas lo fueron recomendando con otros como alguien profesional y serio.

Recuerda que, a Raphael, Lupita D´Alessio, Manoella Torres y otros, los presentó en dos funciones. La primera comenzaba entre las 6 y 7 de la tarde en el cine Bahía (después Diana), por la calle Oaxaca; terminando aproximadamente a las 9:30 de la noche. En ese sitio le cabían aproximadamente 800 personas. De ahí se pasaban al Club Alaska donde los artistas repetían su actuación a las 10:30 de la noche, para terminar entre la 1 y 2 de la mañana. En este club cabían alrededor de 250 a 300 espectadores en mesas y sillas. Generalmente para los artistas se traían o conseguían hasta 5 o 6 músicos para que los acompañaran en sus interpretaciones. Raphael trajo a su pianista y aquí en Reynosa se consiguieron un bajista y un baterista. Lupita D´Alessio traía 6 músicos y recuerda que Alberto Cortés trajo a su pianista. Generalmente se conseguían músicos que leyeran partituras.

Para finales de los años 1980 resurgen las bandas en vivo en el esparcimiento de los clubs nocturnos. En la primera parte de los años 1990, la Zona Rosa de Reynosa tiene problemas de inseguridad por lo que el Alaska ya no era visitado por la clientela, quienes buscaba otros lugares para divertirse. El padre de Wayo, don Beto Roux, decide cerrar su legendario negocio en 1994. Pero en diciembre de ese mismo año, abre el Frida en la Zona Dorada con mucho éxito y cupo lleno. Desde el principio de la década, ahí en esa área de Reynosa habían surgido hoteles, restaurantes y clubes importantes de la época. Wayo recuerda entre estos al Sargento Pimienta y al Restaurant Cotton´s.

Empresario

A principios de la década de los años de 1990, Wayo estableció su primer OK Tequila en la ciudad de Reynosa, un tipo de video bar, en la subida de la calle Zaragoza entre las calles Juárez y Prof. Isassi, antes de mudarse y probar suerte en Nuevo Laredo. Wayo cuenta que fue en 1992, cuando estableció el OK Tequila en Nuevo Laredo en un local de tres pisos, que no se encontraba lejos del Puente Internacional No. 1 de esa ciudad fronteriza.

En esa zona turística de la ciudad existieron cerca del cruce de la frontera otros establecimientos que servían al turismo, tales como El Pub, el restaurante Victoria, el restaurante Lafitte´s y el Cadillac Bar. Este último se había establecido desde la época de la prohibición de bebidas espirituosas en el país vecino, en 1926. Su fundador fue Achille Mehault "Mayo" Bessan, originario de la Luisiana, presumía una cocina estilo Nueva Orleans con un toque del viejo México a los turistas americanos. El restaurante se encontraba en tierras de las familias pudientes de los dos Laredos.

En la época en que llegó Wayo a Laredo, las familias Longoria y Salido Longoria ya habían adquirido y dividido este famoso restaurante, quedando los Longoria con la propiedad del Cadillac y los Salido con los derechos del nombre del restaurante, el cual fue reubicado por los Salido en la misma zona turística de Nuevo Laredo. Los Longoria conservaron el local y el restaurante original, con el nuevo nombre de El Dorado, incluyendo en éste la leyenda "Former Cadillac Bar".

Wayo primero utilizó el edificio donde estuvo y operó el restaurante Lafitte´s para su nuevo bar el "OK Tequila". En Nuevo Laredo Enrique Garza también había establecido el Lion´s Den en esa misma zona de la ciudad. Este personaje y su hermano Jorge habían sido vecinos del primer Alaska de don Beto Roux, el papá de Wayo, por la calle Hidalgo en Reynosa. Ahí en Nuevo Laredo, los hermanos Garza tuvieron un giro con el mismo nombre de Lion´s Den. Enrique Garza, al cerrar este negocio, dejó el local disponible para Wayo, en donde operó simultáneamente el "OK Tijuana" al poco tiempo. Este último lugar de corta vida, tenía un nombre similar al de OK Tequila.

A principios de la década de los años 1990, las pistas de bailes de las discos perdieron interés en los lugares de esparcimiento y había una tendencia por escuchar música en vivo en los bares. El OK Tequila habría de jueves a domingo, con mayor afluencia durante los viernes y sábados. El lugar no tenía "cover" y abría a las 7 p.m. y cerraba entre las 2 o 3 de la mañana. La clientela venia de Laredo y de San Antonio, Texas. El lugar era también concurrido por clientes locales y de Monterrey. Estos últimos venían de compras a la frontera en el lado americano.

El OK Tequila de Nuevo Laredo fue un bar de tres pisos con música en vivo, con una capacidad para no más de 400 personas sentadas. El lugar contaba con sillas y mesas donde se disfrutaba la música. La clientela esperaba en el sótano donde bien podían caber hasta unas 60 personas, los cuales pasaban al segundo piso donde se encontraba la barra con un cupo para 150 consumidores y la parte superior para 180. El grupo musical se encontraba en el tercer piso, pero se escuchaba en todo el bar. La estrategia de mercadotecnia era que la clientela ascendiera consumiendo las bebidas hasta que lograran el espacio donde se encontraba la banda.

Los grupos de rock eran contratados en Monterrey y cantaban tanto rolas en español como en inglés. Wayo trajo al dueto argentino "The Sacados" y a muchos grupos de la capital regiomontana. Cuenta que organizó el debut de Maná en su negocio de Nuevo Laredo. En ese entonces este grupo apenas empezaba a conocerse con las rolas "Rayando el sol" y "¿Dónde jugaran los niños?". Con su experiencia como promotor artístico en esos años, Wayo presentó en la Unidad Deportiva de Nuevo Laredo a artistas sobresalientes del momento como Maldita Vecindad, Magneto, Maná, Alejandra Guzmán, Ricky Martin entre otros.

Durante dos o tres años, el OK Tequila tuvo mucho éxito en esa ciudad fronteriza, pero Wayo lo cerró para 1994, regresándose a Reynosa. En el año 1998, Wayo se traslada a Matamoros donde abre de nuevo el OK Tijuana por las calles Sexta y Herrera, en donde había estado el Café Matamoros. En ese lugar se cobraba el acceso de acuerdo con el grupo que se presentaba, las entradas eran más caras cuando tocaban bandas de rock reconocidas. El lugar era visitado por turistas que venían a la Isla del Padre, al igual que paisanos de Brownsville, Reynosa y Matamoros. El lugar fue cerrado en el 2000. El Fridas, el de don Beto Roux, duraría un par de años más en Reynosa.

En una próxima nota contaremos sobre el programa televisivo "Rock and Roux" y la trayectoria de Wayo en los eventos de rock en esta ciudad fronteriza de Reynosa.