Bajan ventas de autos nuevos 4.5%: AFDA

En el primer semestre de este 2023 se reporta una baja en ventas de autos nuevos de un 4.5 por ciento, comparado con el año pasado; el sector automotriz no ha logrado recuperarse.

Néstor Sánchez Abarca, director general de la Asociación Fronteriza de Distribuidores de Automotores A.C. (AFDA) comentó que es una serie de factores los que les están afectando, desde la legalización de autos chocolate, la falta de chips -en menor proporción- pero siguen faltando insumos y la economía, que no está como antes.

EL PRIMER SEMESTRE DEL 2023 Y 2022

El primer semestre de este 2023 se registraron ventas de siete mil 694 unidades nuevas contra ocho mil 53 que se vendieron el año pasado, dando un déficit de 359 solamente en la frontera tamaulipeca.

Ha ido mejorando el abasto de unidades por parte de las plantas, la pandemia de Covid-19 dejó un problema de semiconductores -los famosos chips-, que hacen falta para producir las unidades y ha ido mejorando, pero no se ha acabado el problema, argumentó el director general de AFDA.

AÑO CON AÑO, EN CAÍDA

El año pasado -2022- se vendieron 15 mil 697 unidades contra 15 mil 951 del 2021, por lo que siguen con caída en las ventas y en este 2023 va igual.

"No hemos crecido más que el año anterior y mucho menos el 2019, de seguir así vamos a terminar así, esperemos que no, pero el panorama es incierto; esperemos que a partir del segundo semestre ya podamos tener un crecimiento contra el año anterior, no contra el 2019, pero ya esperemos poder ir mejorando, es un panorama incierto todavía", expresó.

HAY LISTA DE ESPERA

Néstor Sánchez Abarca reconoció que ante el problema de falta de chips sigue habiendo lista de espera en las agencias para recibir un auto nuevo.

"Esto varía por marca, pero sigue habiendo todavía lista de espera para atender la demanda de producto que la gente necesita y que no se le puede abastecer como era antes de la pandemia", recalcó.

Señaló que los distribuidores de autos nuevos mantienen sus planes de financiamiento accesible, hay de todo tipo de unidades desde la más económica que puede adquirirse hasta 5 años de financiamiento, hay una oferta de todas las marcas.