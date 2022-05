Van contra reforma electoral: Presentará contrapropuesta el bloque panista

Vamos a presentar una propuesta distinta, será el próximo miércoles, para reformar algunas partes de la reforma electoral, no la que propuso el presidente*. Julem Rentería, Senador

"Vamos a presentar una propuesta distinta, será el próximo miércoles, para reformar algunas partes de la reforma electoral, no la que propuso el presidente, haremos énfasis en varios aspectos por ejemplo en la eliminación de pluris, la segunda vuelta que se debe proponer a nivel nacional, la erradicación de la sobre representación de los partidos, y lo que definitivamente no puede pasar es eliminar el INE, esto no es necesario ni viable, es un organismo con más de 30 años que ha permitido democracia".

Su mensaje fue respaldado por el senador Ismael García Cabeza de Vaca, quien afirmó que sería una "incongruencia" aprobar la reforma tal y como fue presentada por el ejecutivo federal.

En este sentido, enfatizó en que al autorizar que los partidos políticos reciban dinero de particulares para temas electorales, se fomentarían las prácticas corruptas.

"Si alguien está en contra de la inversión privada es el presidente, así lo hemos visto con diversas políticas que ha manejado, pero resulta incongruente que ahora quiera permitir que estos aporten a las elecciones, cuando ya hemos visto que ellos son los que reciben recurso, en su mayoría de delincuentes, sería un grave error".

La reforma electoral fue presentada por Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República hace unos días, y en ella se incluyen diversos cambios, como eliminar el INE y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), el cual estará integrado por 7 consejeros.

También desaparecer los tribunales electorales y organismos públicos locales, además de reducir los cargos plurinominales.

Ambos funcionarios estuvieron acompañados por legisladoras de Tamaulipas y el presidente del PAN en la entidad, Luis René Cantú Galván, quien afirmó que en el 2024 se recurriría a una alianza entre su partido, para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y otros que se sumen, para contender por la Presidencia de la República.

"López Obrador está trazando un destino de derrota, la gente ha visto que de este lado está el compromiso, y en los próximos procesos electorales se va a demostrar, aquí por ejemplo en Tamaulipas ganará nuestro candidato la gubernatura, en el 2024 ya se va trazando un plan que seguramente va en coalición", puntualizó.