Estafan a vacacionistas

La agencia de viajes "Tandem Tours" ofrece paquetes vacacionales a diversas partes del mundo, incluyendo destinos nacionales y de playa, pero no cumplen con lo que ofrecen.

Orlando Florida, Guadalajara, La Paz Baja California Sur, Cancún, son algunos de los destinos que ofrece la empresa, pero también cuenta con viajes especiales a Tokio, New York, Canadá, África, Egipto y tours especiales a Europa.

La página muestra fotografías donde se ven personas en diversos destinos turísticos y el calendario de viajes, pero la realidad es otra.

La empresa ofrece separar con 500 pesos por persona y con cómodos pagos y se pueden hacer depósitos en tiendas de conveniencia o en oficinas, pero luego no dan la cara.

"Lleva un tiempo estafando gente, ya son muchos testimonios, el lugar sigue abierto y siguen ofreciendo viajes. En mi caso, me dijo que se iba a revisar; según él le iba a dar seguimiento, pero casualmente ya no contesta el whatsapp y limitó los comentarios en Facebook. Este año ya no iré a Disney", dijo otra usuaria molesta por el fraude de esta agencia.

En su página de redes sociales la agencia ha limitado los comentarios, por lo que no se puede opinar o dejar algún mensaje en su plataforma.

Ciudadanos ahorran por tiempo para tener unas vacaciones dignas y salir de la rutina, pero muchas veces se topan con este tipo de agencias de viajes que prometen, pero que no cumplen.