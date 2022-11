Urgen cambiar reglas para incentivar a los trabajadores

Aquí es parejo: 12 días por año el primer año; trabajo un año y me salgo y el otro año me van a dar vacaciones¨. Francisco Tenorio R., SÍndico del contribuyente de CANACINTRA

Se requiere un cambio estructural en cuanto a las prestaciones de ley que se dan a los trabajadores, porque la actual premia al trabajador flojo y deja de incentivar a los que sí se ponen la camiseta de la empresa.

Francisco Tenorio Rivera, síndico del Contribuyente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Reynosa, comentó que las prestaciones no deben ser en general, porque el trabajador, produzca o no, va a recibir igual que los que sí producen.

Explicó que el incremento en las vacaciones aprobado recientemente va a generar una menor calidad en los productos y baja el precio de la mano de obra, porque se premia a los que no trabajan, pero además será una carga económica para las empresas.

Señaló que es injusto para los que si laboran al 100 y tienen la camiseta puesta.

Argumentó que muchas veces no se despide a los que no trabajan porque deben indemnizarlo, como una forma de premio y no de castigo.

"Es una injusticia para los que sí tienen la camiseta puesta de la empresa y resulta que esa camiseta nadie se la pone, pero las prestaciones son generales, incluso, el reparto de utilidades debe ser por productividad; el patrón conoce a sus trabajadores, sabe quién trabaja y quién no, quién cumple con el horario nada más; sabe quién está por mientras y se le van a ir, sabe quién hace que trabaja y no trabaja", dijo.

El sindico del Contribuyente de Canacintra señaló que al dar aumento en general se hace más flojo al mexicano y los empleadores sufrirán más.

"Yo creo que deben ser por aptitudes, por el trabajo realizado, pero se le da, aunque no, baja la calidad en nuestros productos, baja la calidad del trabajo, baja el precio de la mano de obra mexicana, porque tenemos esa mentalidad de como quiera nos van a pagar", recalcó.

Argumentó: "Hay que premiar a quien trabaja, y si todos trabajan qué bueno, a todos se les da, pero aquí no, aquí es parejo, 12 días por año el primer año, trabajo un año y me salgo y el otro año, me van a dar vacaciones y así se van, indemnizaciones tengo y si no me gusta hago algo le saco la lengua al jefe y me tienen que indemnizar, así le hacen, no les importa más que recibir el dinero".

La prima vacacional también incrementará pues ahora las y los trabajadores recibirán el 25 por ciento de los salarios que corresponden a 12 días y no de seis como antes.