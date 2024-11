Piden asesoría nutricional en escuelas de Reynosa

El Mañana / Staff.- En respuesta a los nuevos lineamientos del Gobierno federal para regular la preparación, distribución y venta de alimentos en espacios escolares, la Unión Nacional de Padres de Familia en Reynosa asegura que no es nada nuevo y piden un enfoque integral.

Guillermo Rodríguez Leal, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia en Reynosa, expresó que se requiere un enfoque más amplio y participativo que incluya a los padres y a expertos en nutrición.

"No es nada nuevo que se han realizado varios esfuerzos en distintas administraciones de gobierno por erradicar de las escuelas la llamada comida chatarra. Eliminar las bebidas azucaradas y la comida chatarra es una excelente idea, mas requiere que se sustituya por comida saludable; hay que partir que si los niños compran ese tipo de alimentos es porque tienen hambre, y esa hambre tiene que ser saciada por alimentos saludables y accesibles", dijo.

El representante de los padres de familia destacó que prohibir estos alimentos no es suficiente, y subrayó la importancia de ofrecer opciones saludables y accesibles en los planteles educativos.

"Es maravilloso preocuparse por la salud, y apoyaremos todo proyecto que se encamine a fomentar la buena alimentación y el ejercicio en nuestros niños y adolescentes, mas deseamos ciencia y no ideología en los libros de texto", expresó.

También enfatizó que, además de regular los alimentos que se venden en las escuelas, es fundamental proporcionar asesoría nutricional completa y profesional. La estrategia debe estar acompañada de una educación en nutrición que incluya a los padres de familia, ya que considera que la educación en temas alimenticios debe empezar en casa, mientras que la instrucción se da en la escuela.

"No sólo es dejar de vender lo insalubre, sino la asesoría nutricional completa y profesional para que se venda y coman lo correcto, acompañada de educación en coordinación con los padres de familia, no de forma unilateral por parte del gobierno, sino tomarnos en cuenta, porque la educación se aprende en casa, la instrucción se aprende en la escuela, y es ahí donde les está fallando, en los contenidos de los libros de texto, los cuales siguen siendo ilegales y no fueron retirados, por el desacato de la orden judicial a raíz del amparo", recalcó.

Además, Rodríguez Leal criticó la falta de consulta con los padres y señaló que las decisiones del gobierno en materia educativa han sido unilaterales, destacando su inconformidad con los contenidos de los actuales libros de texto.

"Eso es lo lamentable, porque la educación parte del ejemplo, la cual debe partir del acato a las leyes por parte de las autoridades. Las escaleras se barren de arriba hacia abajo", finalizó.

Guillermo Rodríguez Leal, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia en Reynosa comentó que, en primera instancia , la Secretaría de Educación en Tamaulipas debe escucharles.