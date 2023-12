Ocupa la tuberculosis segundo lugar en enfermedades crónicas

"El que fallece es debido a que no recibe la atención adecuada, pero por el hecho de no acudir a un centro; entonces, el que no acude es porque no quiere." Erika Prieto, responsable del programa de Tuberculosis en Reynosa

En Reynosa la tuberculosis ocupa el segundo lugar en enfermedades crónicas que afectan a la población, el primer lugar lo tiene la diabetes.

En lo que va del año en esta ciudad se han registrado alrededor de más de 300 casos de tuberculosis; una enfermedad que pega en todas las edades y clases sociales.

Erika Prieto, responsable del programa de Tuberculosis en Reynosa comentó que la pandemia fue un arma de dos filos, porque sí ayudó a prevenir esta enfermedad -con el uso del cubrebocas-, pero exacerbó los casos debido a las bajas defensas que provocaba el padecimiento

Explicó que el tratamiento consiste en otorgar medicamentos llamados Dotbal y Dotbal-S, por mínimo seis meses y dependiendo del paciente es el esquema que se le va a proporcionar, porque todos los pacientes son diferentes y no es lo mismo tratar un caso nuevo que uno ya anteriormente tratado o con diabetes o con VIH.





HAY MUERTES POR NO TRATARSE A TIEMPO

"Sí se han registrado muertes, por alguna u otra circunstancia; ahorita, como les comentamos, el que fallece es debido a que no recibe la atención adecuada, pero por el hecho de no acudir a un centro, porque ya la información la llevan los compañeros promotores de la Jurisdicción Sanitaria, los Centros de Salud como tal en sus áreas de responsabilidad; entonces, el que no acude es porque no quiere", recalcó.

Señaló que toda persona con más de dos o tres semanas con tos, que ya se trató para infección con nebulización, para bronquitis y no mejora, hay que pensar en tuberculosis; sobre todo si conoce o tiene conocimiento de un familiar, amigo o conocido con este padecimiento que hayan convivido por algún tiempo.

"Se contagia por medio del aire, exclusivamente del aire; una persona que está enferma, que tose, estornuda o canta, arroja millones de gotitas de saliva que se quedan dispersas en el ambiente, como aerosoles, y esas son las que transportan la bacteria", expresó.

La funcionaria de salud señaló que no pueden dar cifras en cuanto a defunciones en lo que va del año.

"No podemos dar una cifra precisa, pero sí se ha exacerbado la cantidad de casos, no se compara con las del Covid, pero sí ha habido defunciones", expresó.

Recalcó que la tuberculosis aún existe, no se ha podido erradicar debido a que se transmite por medio del aire y todos están propensos a infectarse por tuberculosis, por lo que es importante tener la cultura de la prevención, como acudir a su Centro de Salud, hacer una revisión física, sobre todo si tienen tos -hacer un examen llamado baciloscopia- que consiste en recolectar muestra de flema en un vasito y en su momento alguna radiografía de tórax.