Al alza infecciones respiratorias

El Mañana / Staff.- Los cambios de temperatura provocan infecciones respiratorias agudas, como las rinofaringitis, producidas por una gran variedad de virus: el virus sincicial respiratorio, la influenza, Covid-19 y algunos otros coronavirus que no son conocidos, pero también producen infecciones respiratorias, todo esto en conjunto generan los cuadros respiratorios.

En la sección Conversando Con, Luis Mar Serrano, jefe de Medicina Preventiva de la Unidad de Medicina Familiar número 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Reynosa, comentó a El Mañana que en la temporada invernal se registra un 300 por ciento de incremento en relación al verano; por ejemplo, en el mes de mayo se tenían 10 casos y actualmente en esta semana pasada, 30.

Señaló que se han detectado en la unidad casos de influenza tipo A H1N1 y de influenza tipo B, pero hay vacunas que protegen y actualmente se cuenta con campaña de vacunación en las instalaciones del IMSS y durante esta fin de semana módulos de vacunación en centros comerciales.

"Para esta temporada se recomienda una alimentación balanceada, saludable, rica en vitamina c, eso sería en cuanto a nutrición; en cuanto a contacto se recomienda que evitemos aglomeraciones. La aplicación de vacunas: tenemos como recurso para la prevención vacunas de neumococo para niños tenemos, tenemos la vacuna marca Abdalá, de Covid para toda la población que lo solicite, tenemos la vacuna de la influenza; esta temporada invernal tenemos una vacuna que es para cuatro tipos. Hemos logrado detectar en nuestra unidad casos de influenza A H1N1 y casos de influenza tipo B y nuestra vacuna tetravalente protege contra esos dos tipos de influenza", dijo.





RESFRIADOS POR BAJAS DEFENSAS

Explicó que es un virus que constantemente lo tenemos en temporada invernal, generalmente se tienen todo el año, pero llega la temporada invernal y empieza a incrementarse, favorecido por los cambios bruscos de temperatura.

"Si habría que mencionar que los resfriados comunes no son producidos por exposición al agua, por mojarse los pies, es producido por un contagio facilitado que nuestras defensas bajan un poco al tener cambios bruscos de temperatura; por eso es que se recomienda, también, evitar cambios bruscos de temperatura y abrigarse bien", expresó.

El jefe de Medicina Preventiva de la Unidad de Medicina Familiar número 33 señaló que se requiere de dos o tres días en general para que un virus se manifieste en el organismo con molestias en la garganta, el picor, el dolor para tragar, el escurrimiento nasal y la congestión; algunos producen fiebre en los niños.

"Podemos tener fiebre con el virus y sincicial respiratorio y, por ejemplo, la influenza hay mucha gente que está teniendo fiebre fuerte con dolor de cuerpo, dolor de cabeza y a veces se sienten un poquito delicados; toda esta sintomatología es causada definitivamente por origen viral, no se requiere antibiótico y terapias, solamente se va a requerir cuando el paciente tiene algún tipo de complicación", resaltó.

El médico señaló que se debe estar atentos a signos de alerta ante neumonía y bronquiolitis, que produce dificultad para respirar.

"Sí, en personas con cierta debilidad inmunológica que no tengan buenas defensas es normal que en temporada invernal aumenten las hospitalizaciones por neumonías y que llegue a haber fallecimientos por neumonía", recalcó.





RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS

Luis Mar Serrano detalló que es importante ante enfermedades respiratorias acudir a la consulta y evitar el uso indiscriminado de antibióticos, que es un problema muy serio que está causando un daño a la salud pública.

"Va llegar un momento en que los antibióticos no nos funcionen porque ya traemos muchas bacterias resistentes, entonces, es importante no utilizar antibióticos en las infecciones respiratorias agudas hasta que no se compruebe que tiene alguna complicación, como la sinusitis, la otitis, una amigdalitis o una neumonía. La OMS está con las antenas levantadas y en México estamos tratando de formarnos una resistencia para evitar la resistencia antimicrobiana", dijo.

El médico recomendó el uso de cubrebocas, sobre todo para adultos mayores que visitan hospitales y centros de salud, porque los protege de las infecciones respiratorias y la tuberculosis.

"También es importante retomar el uso de cubrebocas en un paciente que tenga una infección respiratoria aguda, es de suma importancia que evite la transmisión; mientras más evitemos transmisión vamos a evitar más que las personas más vulnerables se nos enfermen y que vayan a complicarse con neumonías", finalizó.