Se defienden a golpes

Cuando imparto esto, la mentalidad es; ojalá que nunca lo utilices, que no sea necesario, pero desafortunadamente en la sociedad en la que vivimos esto ya no es algo opcional, deben estar preparadas.¨ Hermann Galindo Gutierrez, instructor.

Defenderse de un asalto, ataque o abuso es una preocupación constante que se ve reflejado en los talleres que se imparten.

El instructor Hermann Galindo Gutierrez señaló que el aprendizaje se basa en pequeñas técnicas.

"Desde la primera clase las mujeres ven que tienen una fuerza que no conocían, desde para dar un golpe, una patada, enfrentar algún agresor, cuando imparto esto la mentalidad es, ojalá que nunca lo utilices, que no sea necesario, pero desafortunadamente en la sociedad en la que vivimos esto ya no es algo opcional, deben estar preparadas".

Los talleres de defensa personal que él imparte han sido interés de mujeres trabajadoras de maquiladoras, de cámaras empresariales y de quienes cuentan con negocios, también como estudiantes.

Lo que imparte se basa en conocimientos de karate y shito ryu tradicional

"Es más efectivo que aprendan técnicas en lugar de una receta, para que ellas sepan cómo y bajo qué actuar, finalmente todos estamos expuestos pero las mujeres que van a trabajar, que salen a la escuela o a realizar cualquier actividad, no se tienen porque sentir vulnerables, aunque tengan miedo recordarán lo aprendido".

Las mujeres en Reynosa son mayoría de población, al igual que en el estado, por eso la importancia de que desarrollen actividades que les permitan salir adelante de una situación de peligro.

Los feminicidios y ataques sexuales, son un constante en nuestra realidad, por lo que aprender una de las técnicas puede ser la diferencia.

Ante los recientes hechos de violencia que ha enfrentado el gremio periodístico en Tamaulipas, se efectuó uno de estos cursos para las periodistas de Reynosa, a fin de poder detectar y atacar de ser necesario.