Convocan a vacunarse contra el sarampión

Autoridades de Salud en Tamaulipas llaman a adolescentes y adultos a vacunarse contra el sarampión, a fin de evitar complicaciones.

Se informó que si hay adolescentes y adultos que no han sido vacunados con 2 dosis o enfermado de sarampión, es importante que reciban una primera dosis lo antes posible y segunda dosis un mes después.

Cualquier persona no inmune, que no haya sido vacunada, pero que no haya desarrollado inmunidad puede infectarse.

Los niños pequeños no vacunados y las personas embarazadas corren mayor riesgo de sufrir complicaciones graves a causa del sarampión.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, e sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo y se transmite por contacto con secreciones nasales o faríngeas infectadas, o respirando el mismo aire que una persona con sarampión.

El sarampión en adultos afecta en forma mas agresiva a los adultos, por lo que autoridades llaman a vacunarse.