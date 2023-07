Preocupa concesión a ISCM Foundation: Dudas sobre acuerdo de Cabildo

"No alcanzó la administración municipal 2013-2016 a ejercerlos, dejándolos como herencia para invertir a la administración 2016-2018; empero, nunca se ejercieron esos recursos, no sabemos en qué fueron utilizados y no hay información de ese presupuesto tan importante para la ciudad". Moisés García Flores, expresidente del Consejo de Administración del Comité de Saneamiento Municipal

El Mañana / Staff.- Moisés García Flores, expresidente del Consejo de Administración del Comité de Saneamiento Municipal, expresó sus profundas dudas en torno a la aprobación del Cabildo de un dictamen que concesiona por 25 años las aguas residuales en favor del corporativo ISCM Foundation, de Bélgica.

INFRAESTRUCTURA

Aun más, admitió que si el presunto propósito es promover obras de infraestructura hidráulica para mejorar las condiciones del servicio de suministro y saneamiento de las aguas residuales, entonces se debe esclarecer el destino de 7.6 millones de dólares que a fondo perdido entregara antes el Banco de Desarrollo de América del Norte (Nadbank).

Y explica que el origen de estos recursos millonarios no aparecen en ningún informe o estado financiero de obras de la administración municipal 2016-2018.

"Nosotros impulsamos una serie de mesas de trabajo como Comité de Saneamiento Municipal con la participación de los organismos empresariales y ciudadanos; expusimos una serie de proyectos de obra ante el Banco de Desarrollo de América del Norte, mismos que nos dieron su aval y respaldo", recordó.

"Fuimos reconocidos como el Comité más participativo y representativo de la toda la frontera y logramos el apoyo de ese financiamiento de 7.6 millones de dólares a fondo perdido para obras de infraestructura hidráulica a través de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado", agregó.

"No alcanzó la administración municipal 2013-2016 a ejercerlos, dejándolos como herencia para invertir a la administración 2016-2018; empero, nunca se ejercieron esos recursos, no sabemos en qué fueron utilizados y no hay información de ese presupuesto tan importante para la ciudad", asentó.