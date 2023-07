Fallaron hospitales de Alta Especialidad: Gobierno Federal comprará instalaciones

"Lo consideraban como un hospital ´elefante blanco´, pero todo hospital así inicia (...) Se inauguró y todavía no teníamos luz, se estaba instalando el agua y ya empezaba a llegar la gente; los directivos bajábamos a dar consulta, no había contratos, los equipos no estaban instalados". Vicente Enrique Flores Rodríguez, director general del HRAE Victoria

Cd. Victoria, Tam.- El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria será uno de los doce hospitales públicos adquiridos por pasadas administraciones federales bajo el esquema de Asociación Público-Privada y de Proyecto de Prestación de Servicios, los cuales el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su compra próxima.

"El inversionista/proveedor se encarga del mantenimiento de todo el hospital, de los alimentos del mismo, empleados y pacientes, de todo lo que es ropería, de todo lo que es vigilancia, camillería, oxígeno, de los desechos de los insumos que son infectocontagiosos a través de empresas que ellos subcontratan y de la limpieza del hospital", señaló el actual director general del HRAE Victoria, Vicente Enrique Flores Rodríguez.

El HRAE fue inaugurado el 14 de diciembre de 2009, el cual atiende a los estados de Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo; actualmente cuenta con una plantilla de 609 trabajadores, personal médico, enfermería y administrativos, sin embargo, esto representa un déficit del 46 por ciento en los requerimientos reales de recursos humanos.

"Este hospital no tiene necesidades en cuanto a su estructura ni en cuanto a su equipamiento; tenemos el mejor equipamiento no tan sólo del estado, de muchas partes del país (...)Lo que necesitamos es personal, el hospital tiene muchos años sin plazas de enfermería, sin plazas de algunas especialidades médicas, de la gente que hace el trabajo", esto representa al año entre 20 y 21 mil días sin cubrir, los cuales son compensados mediante contratos de servicios profesionales.

El HRAE cuesta a la Federación 531 millones de pesos al año para su operación.

Esperan publicación del decreto para iniciar proceso de entrega-recepción

En rueda de prensa mañanera desde la Ciudad de México, el presidente López Obrador dio a conocer que sólo en nueve de los doce hospitales en vía de adquisición se invierten anualmente cinco mil 651 millones de pesos, de los cuales el HRAE representa el nueve por ciento, "Si uno hace las cuentas, resulta que lo que se paga en un año de estos servicios alcanzaría para hacer en tres años los nueve hospitales. (...) Son muy malos negocios para los mexicanos, porque se paga muchísimo", apuntó.

El contrato de prestación de servicios del Regional de Alta Especialidad inició en 2007 con un plazo de 25 años, al cual restan nueve ; en sus instalaciones cuenta con un acelerador lineal para el tratamiento de tumores cancerosos; asimismo se atiende gratuitamente a pacientes de cáncer de próstata, recto, cervicouterino, de mama, tumores del sistema nervioso central, hemorragia obstétrica y 302 enfermedades en niños menores de cinco años.

Fue el pasado cinco de julio cuando la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad notificó a la directiva del HRAE sobre la posibilidad de traspaso a la estructura del IMSS-Bienestar.





Necesidades en cuanto a medicamentos se encuentran cubiertas

Por otro lado, el director del HRAE recalcó que actualmente se cuenta con abasto en medicamentos y precisó que la farmacia hospitalaria se halla surtida al 92 por ciento, la cual atiende a pacientes hospitalizados, mientras que la farmacia ambulatoria oscila entre el 85 y 95 por ciento; ésta atiende a pacientes de las diferentes especialidades de consulta externa.

"Tenemos 58 pacientes hospitalizados y es un hospital que tiene un 82 por ciento de ocupación; con esto de la gratuidad se ha incrementado muchísimo el trabajo del hospital, independientemente de que el proyecto sea incorporarnos al IMSS-Bienestar". Agrega que "En base a ese decreto ya tendré que preparar una entrega-recepción de las jefaturas de Departamento, de las subdirecciones, de las direccione diarias y de la Dirección General".

Será este martes, tentativamente, cuando el decreto para la adquisición de éste y otros hospitales públicos por APPs y PPSs será publicado en el Diario Oficial de la Federación, con lo cual iniciará formalmente el proceso de entrega-recepción con representantes del IMSS-Bienestar, "Se piensa comprarle a los inversionistas este tipo de hospitales público-privados para que ya pertenezcan al cien a la Federación y puedan incorporarse al IMSS-Bienestar".

Añade que "Hay que entregar finanzas, infraestructura, hay que entregar contratos, convenios, compras pendientes, todo lo que la función pública exige; aparte estamos preparando el informe de rendición de cuentas de la administración pública federal del 2018 al 2023, aunque faltaría el 2024 se haría a este informe un adendum del 2024".

El doctor Flores Rodríguez confió que esta incorporación permitirá cubrir las vacantes tanto en Enfermería como de médicos especialistas de las cuales adolece la institución prácticamente desde su nacimiento, "lo consideraban como un hospital ´elefante blanco´ pero todo hospital así inicia (...), se inauguró y todavía no teníamos luz, se estaba instalando el agua y ya empezaba a llegar la gente, los directivos bajábamos a dar consulta, no había contratos, los equipos no estaban instalados".