Surgen más quejas por fallas en vehículos en Reynosa

Por: Isbac Martínez

Enero 19, 2025 -

El Mañana / Staff.- Surgen más quejas en contra del distribuidor automotriz MG en Reynosa debido a tardanza en reparaciones y garantías no respetadas, por lo que este sábado personal de Profeco instaló un módulo para abrir los expedientes de las personas que se han visto afectadas.

Fueron al menos siete clientes quienes manifestaron haber presentado fallas en las unidades nuevas adquiridas a través de este distribuidor, sin embargo, luego de meses de tardanza fueron entregadas sin notar una mejora, por lo que han tenido que regresar en varias ocasiones sin que hasta el momento les den una respuesta.

"Me dicen que dado que es marca nueva no me la iban a reparar aquí, que la iban a llevar a Monterrey; la única respuesta que me dan es que no hay las piezas, en pocas palabras, me dijo no tengo fecha de entrega ni guía ni número de seguimiento. Puede pasar hasta un año en llegar sólo las piezas" comentó David Meza, consumidor afectado.

Según autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), durante el año 2024 se presentaron un total de 40 quejas en contra de agencias automotrices, ocho de ellas particularmente contra MG Motors, de las cuales, siete fueron solucionadas por la vía conciliatoria.