Exige Alejandra a agencia MG Reynosa devolución de dinero

Por: Isbac Martínez

Enero 19, 2025 -

El Mañana / Staff.- Pese a la gran movilización generada ante la indignación por la falta de atención de la agencia MG continúan sin dar una respuesta favorable a Alejandra Ceccopieri, quien desde la mañana del pasado viernes instaló un plantón para exigir le sea devuelto el dinero que pagó por una unidad que tiene más de once meses sin funcionar.

Durante la mañana de este sábado personal de la Profeco acudió en apoyo de la afectada solicitando al personal de seguridad localizar a los representantes de la empresa, toda vez que, pese contar con un horario de atención en sábado, las puertas de la agencia permanecían cerradas; posteriormente se hizo presente un mediador autorizado por la distribuidora de automóviles para ofrecer una posible solución, sin embargo en un primer diálogo no se logró ningún acuerdo.

"Está la propuesta ya de la doctora que su intención es cancelar el contrato y que se le resarza la cantidad que ella ha estado reclamando y estamos en espera de alguna respuesta; vamos a seguir aquí de forma permanente para acompañarla y esperemos una pronta solución" explicó José Luis Marquez Sánchez, Director de Zona de la Profeco.

Fue la afectada quien lamentó que aun con todo el respaldo que ha brindado la ciudadanía solidarizándose con su caso, aún no haya una manifestación por parte de la agencia, cuyo representante ofreció una cantidad económica que no llega siquiera al monto del enganche pagado por la unidad.

"Yo lo que les estoy pidiendo es que me cancelen el contrato y me regresen lo que les pagué. El abogado no quiso, salimos a esperar a ver qué respuesta nos dan; estoy esperando lo que yo pedí desde marzo que fui a la Profeco, que es la rescisión del contrato y la bonificación del dinero que yo he pagado", subrayó la afectada.

Cabe señalar que por parte de la Profeco se dio a conocer que, de no lograr un acuerdo conciliatorio, se iniciará con la investigación correspondiente, que podría llegar a una sanción económica para la empresa distribuidora de automóviles MG.