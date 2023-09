Piden maestros respeto a sus derechos laborales

Los maestros piden respeto a sus derechos laborales como trabajadores de la educación, además de ser un derecho constitucional y manifiestan que lo están ejerciendo, así lo dieron a conocer maestros que siguen en el plantón frente a las oficinas del Centro Educativo Regional.

"El paro, principalmente, es para defender nuestros derechos como maestros", así lo expresó la maestra Ilse Peña, de nivel primaria "Hay muchas arbitrariedades por las que hemos estado pasando. Por más de un año se han estado mandando oficios y no se ha dado solución, lo que estamos exigiendo es el pago a salarios a compañeros; hay compañeros que han cubierto interinatos y no se les ha pagado.

Nosotros sí cumplimos con la labor de educar, sin embargo ahorita que tomamos la decisión de pedir que se nos respete nuestros derechos hemos sido señalados, dicen que nosotros los maestros no tenemos vocación por no querer trabajar, pero necesitamos que entiendan que realmente de vocación no se pagan ni alimentos ni gasolina", refirió

"Exigimos el pago de nuestros salarios; se preocupan por los niños sin escuela, pero nosotros también tenemos hijos, nuestros hijos también comen, entonces, exigimos lo justo y vamos a seguir adelante hasta que se nos dé solución", expresó la maestra.

Como es posible que la Secretaría de Educación, no pueda pagar los pagos atrasados, y sí puedan exigir y señalarnos, con que cara, si ellos, no están cumpliendo, dijo que esta problemática viene de años, es hasta ahorita que el sindicato nos está apoyando para así entre todos, unirnos para que se nos escuche y se nos dé solución.refirió

Todas las escuelas que forman parte del SNTE estamos en paro, por la mañana estamos aquí, los que somos del turno matutino, por la tarde los que son del turno vespertino, tanto maestros y directivos, todos estamos apoyando.

Seguiremos con el paro magisterial en tanto nuestros dirigentes sindicales no lleguen a ningún tipo de acuerdo con las autoridades de educación y de gobierno,finalizó.

Parte contingente en apoyo de líder sindical

El día de ayer a temprana hora salió un contingente de 1600 maestros en donde se destaca que iban más de 200 Secretarios Generales, junto con su Líder Sindical Maestro Hiram Limón, rumbo a Ciudad Victoria, para llegar a sumarse con sus compañeros que llegan de todo el estado para mostrar su músculo y poder, mismos que se concentraran en la plaza Juárez de la capital del Estado frente a Palacio de Gobierno.

Así lo dió a conocer uno de los maestros encargados de la organización del plantón, aquí en Reynosa, Maestro Joel Gaona, ¨mis compañeros salieron a Victoria a apoyar, a nuestro líder sindical, allá se concentrarán junto con los demás contingentes que lleguen de los demás municipios y delegaciones¨ puntualizó.

"También vamos a ofrecerle nuestro irrestricto apoyo a Arnulfo Rodríguez Treviño, secretario general de la Sección XXX del SNTE en la entidad y llevamos pancartas y mantas alusivas al movimiento y a nuestras demandas que son justas", dijo José Hiram Rodríguez Limón, entrevistado vía telefónica cuando ya iban en camino.

Los docentes se reunieron para ultimar detalles, casi a la salida de la colonia Balcones de Alcalá, justo frente a un conocido centro comercial, alrededor de las 6:00 Horas del martes.

El secretario de Organización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Reynosa, sostuvo que van a Victoria para participar en el plantón de protesta que se lleva a cabo frente a palacio de gobierno y con la seguridad de que obtendrán de parte del gobierno del estado, un resultado positivo a los puntos que integran el pliego petitorio.