Ante ´cerrazón´ del magisterio al diálogo, intervendrá autoridad federal

A más de una semana de estar suspendido el sistema educativo de Tamaulipas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Comité Ejecutivo (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) intervendrán en el conflicto que iniciaron los maestros para llegar a un acuerdo y levantar el plantón y que los niños regresen a las aulas.

El gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, informó que se solicitó la intervención de ambos entes para que haya un acercamiento por parte del magisterio de Tamaulipas ante la negativa del secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, de volver a clases.

"Hemos pedido la participación del Sindicato (a nivel nacional), cuando dos partes no pueden llegar a un acuerdo; hay que pedir una tercera intervención siempre con la bonhomía y a través de estos cauces de la Secretaría de Educación Pública podamos llegar a un acuerdo y acercamiento en las posiciones que no se prestan al diálogo por el magisterio de Tamaulipas".

Lo anterior ante la negativa del líder sindical de llegar a un acuerdo luego de sostener cuatro reuniones de diálogo, ser atendidos personalmente por el gobernador insistiendo que se debe ir la secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor.

Ante el rechazo de un acuerdo y no cumplir sus peticiones, el magisterio convocó a una manifestación masiva en la plaza Juárez – Del 15 – en Ciudad Victoria, donde se amotinaron miles de maestros y terminaron por derribar una valla metálica instalada por una empresa privada que realizaba trabajos de mantenimiento a la plaza, para tomar las escalinatas y exigir una respuesta.

Para prevenir un conflicto, el Estado desplegó un operativo antimotines, sin armas de fuego, para persuadir a los manifestantes en caso de intentar causar daños entre ellos o al inmueble.

El gobernador insistió que se trata de un tema de intereses políticos, al no querer llegar a un acuerdo laboral-educativo, a pesar de la disposición del diálogo que se les ha otorgado a los maestros.

"Para poder establecer un diálogo se necesitan dos actores con disposición del diálogo y, lamentablemente, por el lado del magisterio no vemos la disposición del diálogo y esto ya no son circunstancias que podemos ver desde el punto de vista laboral-educativo, sino que tiene tintes políticos y de la circunstancia particular que en su momento tiene nuestra entidad".

El líder sindical amenazó con realizar un plantón permanente en la plaza hasta entonces no les resuelven sus 22 peticiones y frustrar la celebración del Grito de Independencia el próximo viernes 15 de septiembre.

"Han sido erráticos en la presentación de sus peticiones laborales, han sido erráticos en sus intervenciones. Hace 15 días estábamos en luna de miel y el 4 de septiembre presentan un pliego petitorio y el día 5 toman las oficinas de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, ¿qué oportunidad hay del diálogo si te lo dan con menos de 24 horas, tengan una solicitud y una acción de ésta de tomar las áreas administrativas?"

FEDERACIÓN VE ´MANO NEGRA´