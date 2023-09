Maestros: ´No vamos a desistir´

No temen a los descuentos que anunció la SET; seguirán en pie de lucha.

"No vamos a desistir, pese a lo que digan ellos", dijo Rodolfo Herrera, maestro, al contestar sobre la advertencia que han hecho la autoridades de la Secretaría de Educación en Tamaulipas de posibles sanciones para los docentes que no estén en las aulas.

Se informó que aplicarán los descuentos y sanciones que establece la Ley del Trabajo, cuando los empleados no asisten a sus centros de trabajo sin una justificación bien fundamentada, ya que la mayoría de los docentes está en paro laboral.

"Mi opinión como maestro no puede trascender más de lo que ellos digan; a final de cuentas ella, como autoridad, va a decir un montón de cosas para defender su puesto y nosotros como trabajadores, si estamos aquí y lo que se está viendo, es para defender lo que estamos realizando en la realidad", expresó.

Los profesores se mantienen en paro en la calle Brasil.

Señaló que lo más cómodo es estar en las aulas con aire fresco, pero están defendiendo sus derechos laborales.

"Pero para todo se batalla y se sufre, yo no tengo ningún problema, pero los compañeros de mi zona, los compañeros que han cubierto y que yo me doy cuenta, que tengo experiencia en esto, pues hay que apoyarlos y no hay de otra manera que uniéndonos", recalcó.

Los maestros mantienen cerrada las calles Brasil y la Ecuador en la colonia Anzaldúas, en medio de estructuras con toldos, mesas portátiles, sillas y vendimia que acuden aprovechando la presencia de los maestros.

También han cerrado la calle Ecuador con conos naranja.