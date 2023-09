Objetivo: Top 3

El 2023 fue otro año para que Patricio O´Ward mostrara su calidad ante las grandes potencias de la IndyCar.

A falta de una carrera por concluir la temporada, este fin de semana en Monterey, California, el piloto regio terminará por tercer año consecutivo como el piloto de un equipo que no es Chip Ganassi o Team Penske mejor ubicado en el standing.

A bordo de su auto número 5 del Arrow McLaren, el mexicano está ubicado en la cuarta posición del campeonato, apenas nueve puntos atrás de Josef Newgarden.

"Lo que nos tocó este año es ser el segundo mejor equipo porque Ganassi ya se llevó el primer y segundo (lugar de pilotos). Es una gran oportunidad y es algo que sé que podemos lograr", contó el piloto tricolor.

O´Ward buscará, en la pista de Laguna Seca, igualar su mejor resultado final en una temporada en el serial estadounidense.

Newgarden, de Penske, es tercero, por detrás de Scott Dixon y el campeón Álex Palou, ambos de Ganassi.

"Eso enseña a dónde he podido llevar el carro, son posiciones y carreras difíciles, pero al final del día he entregado resultados y es lo que pienso hacer el resto de mi carrera hasta que me retire", señaló vía telefónica desde California.

En el campeonato de pilotos, Pato es el único dentro de los primeros siete que no es de los equipos antes mencionados.

Rahal Letterman Lanigan, con Christian Lundgaard, es la siguiente escudería que aparece en el standing, hasta el octavo lugar.

"El objetivo es ya no ser el segundo mejor equipo, sino ser el mejor", sentenció Pato.