'Facturemos juntos', responde Shakira a Bad Bunny

Cuando Shakira sufrió por desamor al término de su relación con Gerard Piqué, nunca pensó que iba a "facturar" tanto, ni que su frase "las mujeres no lloran, las mujeres facturan" iba a quedarse en la memoria colectiva.

ANTECEDENTES

Fue la colaboración BZRP- Shakira Music Sessions #53 la que arrojó esa frase que ahora el Bad Bunny tomó como referencia en la canción "Thunder and Lightning", que escribió con el rapero Eladio Carrión.

El tema, editado hace cinco días y que registra ya 4.2 millones de vistas en YouTube, frasea la historia de un hombre pudiente, ocupado, solicitado, exitoso, que busca vivir la vida sin preocupaciones.

La frase que llamó la atención de la mismísima Shakira es la que se vincula con su éxito.

"Ahora los hombres lloran, sí, pero sin parar de facturar, papá Dios me ayuda sin tener qué madrugar", canta Bad Bunny.

LA RESPUESTA

El ruido que ha causado el tema arrasó también con la colombiana que usó sus redes sociales para responderle al Conejo Malo.

"Facturemos juntos entonces @badbunnypr", escribió la cantante, al momento de presentar un video que muestra la letra del tema del boricua.

Algunos sitios han señalado que "Thunder and Lightning" es una "tiradera" a varios de sus colegas, entre ellos al colombiano J Balvin y de paso a Shakira, pues han considerado que sería una respuesta a la sesión que hizo con Bizarrap. "

Thunder, lightning, yo soy un astro, Ricky Martin Ustede' me han visto, to's mis temas están charting. Ustede' me han visto, siempre ando con los mismo'. Mientras ustedes son amigos de to' el mundo, como Balvin", son otras frases que han causado polémica también en el tema.