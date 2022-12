No hay espacios como espectador

José Ramón Gómez Leal es un consumado político que ha salido siempre adelante, aun cuando en ocasiones debe enfrentar resistencias de la llamada "vieja clase política", pero en donde a partir del arribo del movimiento liderado por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy todos tienen un compromiso de participación y expresión y no hay espacio para ser espectador .

Al inicio del gobierno del presidente López Obrador optamos por irnos a trabajar a campo y no desde una oficina, para conocer, ver y entregar personalmente los beneficios sociales a muchas familias que durante mucho tiempo esperaron una respuesta y ésta no llegaba; hoy se entregan estos beneficios en forma directa y no hay intermediarios ni nada¨. José Ramón Gómez Leal aspirante al Senado

Por eso, en una charla exclusiva para EL MAÑANA, detalla los motivos de su inscripción para participar en la selección de candidato por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al Senado.

"Tamaulipas es un gran estado, me inspira su grandeza, su gente, y sobretodo, que sabemos que hay mucho trabajo por hacer; hoy hay un nuevo gobierno, eso me anima mucho y eso es lo que deseo, sumarme y aportar mi experiencia, esfuerzo y trabajo por nuestro estado", afirma visiblemente emocionado.

La conversación se enciende evocando su paso como delegado de los Programas de Desarrollo Social Federal en Tamaulipas, que refiere fue una oportunidad valiosa, en donde se cimentaron las bases de los múltiples programas sociales que hoy benefician a cientos de miles de familias por toda la entidad.

APOYOS SOCIALES

"Antes había corrupción, se entregaban o se hacían como que se entregaban los apoyos sociales a quienes menos tienen. Al inicio del gobierno del presidente López Obrador optamos por irnos a trabajar a campo y no desde una oficina, para conocer, ver y entregar personalmente los beneficios sociales a muchas familias que durante mucho tiempo esperaron una respuesta y ésta no llegaba; hoy se entregan estos beneficios en forma directa y no hay intermediarios ni nada", sostuvo Gómez Leal.

Ha sido diputado local y candidato a la presidencia municipal de Reynosa. Su última participación política fue aspirar a la candidatura a la gubernatura en el proceso electoral pasado, empero, reconoció que las encuestas que dirimieron la elección de su candidato, que recayó en Américo Villarreal Anaya, fue certera y coincidió con los mismos números de preferencia que en lo personal elaboró.

Hoy será un método similar de encuesta para elegir al candidato a la senaduría por Morena, y confía en éstas y su ejercicio, aunque recuerda que en aquella encuesta para candidato a gobernador le colocó en la segunda posición.

Tras la oportunidad de acompañarlo en el periodo de intercampaña y campaña electoral le ofreció un mejor posicionamiento, entonces alude que si en la primera consulta popular salió en segundo lugar debajo del ahora gobernador, "Pues entonces he subido mis números y presencia y debo estar ahora en primer lugar", asegura convencido de su trabajo político.

Solicitó a la militancia la confianza de apoyarlo y permitirle trabajar aún más con renovado ánimo, en donde priva una alineación en los diferentes niveles de gobierno y en donde Tamaulipas demanda de mucho trabajo y esfuerzo para respaldar el trabajo que dirige y coordina Américo Villarreal Anaya.