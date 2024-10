Abandonan cabildo siete regidores

Ya son siete los regidores que han solicitado licencia a menos de dos semanas de haber iniciado la presente administración, lo que a decir de representantes de la oposición en el cabildo, deja mucho qué desear, toda vez que ellos decidieron participar en una planilla como integrantes del honorable cuerpo edilicio.

A la fecha, siete regidores de Morena han solicitado licencia para separarse de su cargo, y si bien es uno de sus derechos contemplados en la ley, expresa un interés personal de formar parte del ejecutivo y no ejercer la representación popular obtenida a través del voto ciudadano.

A la fecha, los regidores que han dejado su cargo son Eduardo López Arias, Hidilberta Velázquez Mendoza, José Iram Rodríguez Limón y Sandra Elizabeth Garza Faz

En la misma situación se encuentran Mario Soria Jr., Héctor Alejandro Olivares Zavala y José Emmanuel Coronado Mendoza. "Yo no sé, en dado caso, para qué formaron parte de una planilla si no iban a ejercer el cargo una vez votados por la ciudadanía; creo que esa parte en ellos, en lo particular, con todo respeto, deja mucho qué desear", comentó Joaquín Ramírez Martínez, regidor del PAN.

Las y los suplentes de los regidores que han solicitado licencia ya rindieron protesta como integrantes del honorable cabildo, únicamente está pendiente el lugar que dejó vacante Mario Soria Jr y que será designado por el congreso de la terna integrada por Kenia Citlali Sáenz Rodríguez, Javier Esquivel Flores y Jesús Pedraza Alvarez.

