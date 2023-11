Lenta recuperación en venta de autos nuevos

El mercado de autos nuevos apenas se está recuperando, pero no llega al 100 por ciento de las ventas de antes de la pandemia.

El Mañana / Staff.- La venta de autos nuevos en la frontera tamaulipeca no ha logrado recuperarse tras la pandemia y esperan terminar el 2023 con un estimado de 20 mil unidades vendidas.

Las ventas siguen lentas y no han logrado llegar al 100 por ciento como antes del Covid-19.

Néstor Sánchez Abarca, director de la Asociación Fronteriza de Automotores en Reynosa (AFDA) comentó a El Mañana que el mercado de autos nuevos apenas están recuperando en lo que corresponde a la franja fronteriza noreste.

Señaló en el mes de octubre el crecimiento fue del 1.9%, con 12,922 unidades del año pasado y cerraron con 13,166, que representa un incremento del 1.9.

"Consideramos que al cierre del ejercicio podría llegar esa cifra hasta entre un tres y cuatro por ciento de crecimiento contra el año anterior y contra lo que está sucediendo con AMDA a nivel nacional, que el crecimiento ahorita está en el 24 y medio por ciento, no es así en la frontera, lo hemos venido comentando a través de todos estos meses que en la frontera noreste ha sido muy lenta la recuperación", dijo.

AFDA estima que pueden llegar entre un tres o cuatro por ciento, cercano a las 20,000 unidades -19,500 - 20,000 unidades- que es con lo que planean cerrar este año.





NO LLEGAN AL 100 % ANTES DE LA PANDEMIA

El director de la Asociación Fronteriza de Automotores en Reynosa (AFDA) comentó que ha sido un año regular, porque realmente apenas están completando las ventas del año pasado.

"Pero contra las ventas del 2019 previas a la pandemia, estamos ahorita en un 89%, no creemos poder llegar a las ventas de los 2019 al cierre del año, así es que la recuperación y la franja fronteriza noreste es lenta; todavía no, estamos en un 89% de lo que se vendió en el 2019 y consideramos que no vamos a llegar al 100% de diciembre", dijo.