Piden apoyo para mejorar salud de niño

El Mañana / Staff.- Familia pide apoyo para el pequeño Jorge André Herrera Hernández, quien sigue luchando por mejorar su salud.

Jorge Omar Herrera Arena, padre del menor de edad comentó que cuando su hijo tenía apenas un año -en el 2020- le diagnosticaron un problema de cardiología no congénita y en ese mismo año se le generaron unos coágulos y tuvo un evento cerebrovascular.

"Como si fuera una embolia uno de los coágulos se le desprende, le afecta la parte neuronal del lóbulo parietal y ese problema fue lo que le coadyuvó o dio como resultado la cuestión motriz; él no mueve por completo su brazo derecho, su pierna derecha, ha mejorado mucho por la cuestión de la rehabilitación física, pero él está con tratamientos del habla y terapias de lenguaje para estimular el lenguaje, porque él no habla por completo, y seguimos luchando para que tenga una mejor calidad de vida y que siga evolucionando, que no se atrase, que siga evolucionando bien", dijo.

Hace tres años se diagnosticó con el problema de cardiología y ha evolucionando muy bien gracias a los tratamientos y la atención médica.

El padre explicó que se atiende médicamente tanto en Reynosa y se le lleva constantemente a Monterrey, así como a la Ciudad de México.

"Es decir, él no tiene mucha habilidad con su brazo derecho, él ha estado en constante rehabilitación física para mejorar obviamente esa parte en la cuestión de neurología, él sufre ocasionalmente de convulsiones secundarias, le llaman médicamente, está bajo tratamiento", expresó.





EVENTO CON CAUSA

Informó que este domingo realizarán un evento con causa para recaudar fondos y solventar un posible tratamiento de neurología en Monterrey: es un evento musical que realizará este domingo 03 de diciembre a las 5:30 de la tarde, en calle Rex Arena, Lerdo de Tejada, número 345, en la colonia, Bella Vista, con cover de 100 pesos.

"Para evitar que ya no ingiera tanto medicamento porque también eso a la larga son más problemas cuestión del riñón, del páncreas, etcétera entonces eso es lo que se busca con el tema del evento del domingo", expresó.