Celebran hoy el Día Internacional de Café

El Mañana / Staff.- Por su aroma, su acidez, su cuerpo y sabor que brinda esa relajación, es tradición tomar por las mañanas una buena taza de café y disfrutar de esta bebida que nos anima durante el día.

Hoy, 1 de octubre, se celebra el Día Internacional del Café, con el fin de rendir homenaje al aromático, una de las bebidas más consumidas y populares en el mundo.

El café es rico en antioxidantes y otros compuestos y minerales como el magnesio, que tienen beneficios comprobados para la salud, ademas contiene cafeína, a cual ayuda a mantener la energía y la concentración, entre otros beneficios.

También es una oportunidad para promover prácticas cafeteras más sostenibles y visibilizar la difícil situación de los productores en el mundo.





2023: la gente del café

En el Día Internacional del café, 2023, la Organización Internacional (OIC) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzan una campaña común titulada "La gente del Café" o #CoffePeople. En ello va acompañado de un desafío en redes sociales con el tema: ¨Promover el derecho a un entorno saludable en la cadena de suministro del café¨.

Desde hace varios años, el Día Internacional del Café ha girado en torno a los graves problemas que están enfrentando productores del grano en todo el mundo.

El problemas es bastante sencillo, en los últimos años el rendimiento de los cultivos de café se ha incrementado, ocasionando un excedente de producción que disminuido el precio del producto en el mundo. Aunque la taza de café que te tomas por la mañana no ha bajado de precio, realmente hoy en día un productor gana una mínima parte por cada taza y esa ganancia no le permite invertir nuevamente en mano de obra, fertilizante, tierra, equipos, etc.





Datos para saber sobre el café

-Es la segunda bebida más consumida en el mundo, después del agua.

-Todos los días en el mundo se consumen aproximadamente 3 mil millones de tazas de café.

-El nombre café proviene de la palabra árabe ¨Qahhwat AlBun¨quesignifica ¨vino de granos.

-En realidad, el grano del café es la semilla de la fruta del árbol de cafeto, un árbol que puede llegar a medir hasta 6 metros de altura.

-Se ha demostrado que consumir café puede acelerar el metabolismo de una persona entre 3% a un 11%.

-Es el producto más comercializado del mundo junto con la coca-cola.

-El 54% de los estadounidenses consumen café todos los días, lo que convierte a los Estados Unidos en el país donde se tomas más café.

Como celebrar el día del café

Celebrar este día es muy sencillo, solo debes tomarte una taza de tu café favorito o comer algún postre o comida cuyo ingrediente principal sea el grano de café.

También puedes ir a una cafetería o simplemente compartir recetas de café por medio de las redes sociales, etiquetadas con el hashtag #DíainternacionaldelCafe o conseguir que amigos y familiares se sumen a la campaña de ayuda a los productores cafetaleros con el hashtag #coffepledge. A disfrutar una buena taza de café.