El Mañana / Staff.- Con el arranque del proceso electoral local 2023-2024 se ha incrementado la presencia de espectaculares de posibles aspirantes a un cargo de elección popular en Tamaulipas, pero ninguno ha recibido una amonestación por actos anticipados de precampaña, reveló el consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, Juan José Ramos Charre.

Explicó que no se han recibido denuncias formales ante el órgano electoral para analizar una posible violación a la ley de las personas que aparecen en los espectaculares.

Además de que un espectacular por sí mismo no representa un acto anticipado de precampaña o de campaña, toda vez que los observados no hacen un llamado expreso al voto o que no se vote a favor de otra persona.

"El que las y los ciudadanos al interior de los partidos políticos, o inclusive quienes no pertenecen a un partido político manifiesten públicamente su deseo de contender en el proceso electoral, por sí mismo no constituye una infracción a la ley electoral; es una expresión válida en el derecho ciudadano de ocupar un cargo público", dijo.

El artículo 4 de la Ley Electoral de Tamaulipas determina los actos anticipados de precampaña aquellas "Expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura".

Es decir, pese a haber espectaculares en la capital del estado y en el resto de los municipios de personas que han expresado abiertamente su interés por contender por una alcaldía o diputación local, el Instituto Electoral no lo tomará como un acto anticipado de precampaña o campaña.

Oficialmente, las precampañas para presidentes municipales y diputados locales iniciarán el 23 de diciembre de 2023 y concluyen el 21 de enero del 2024.





DENUNCIAS

El Consejo General del Ietam ha recibido tres procesos especiales sancionadores en lo que va del proceso electoral, y uno de ellos se ha resuelto, que promovió la diputada presidenta del Congreso de Tamaulipas, Úrsula Patricia Salazar Mojica, y otros dos en contra de los presidentes municipales de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal y el de Valle Hermoso, Alberto Enrique Alanis Villarreal.

EL PROCESO

*De acuerdo con el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), en el proceso electoral extraordinario 2022-2023 en Tamaulipas, para renovar un curul en el Senado, se instalaron 321 espectaculares.

*La base de datos del órgano perteneciente al Instituto Nacional Electoral (INE) establecen que la publicidad por medio de espectaculares o panorámicos se instalaron en:

Reynosa

Victoria

Matamoros

Nuevo Laredo

Madero

Altamira

Tampico

Nuevo Morelos

González

Xicoténcatl

Mante

Aldama

Llera

Río Bravo

Güémez

Padilla