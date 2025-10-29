Fieles colman iglesia de San Judas Tadeo

Cientos de fieles se congregaron en la Iglesia San Judas Tadeo de la colonia La Cañada para participar en las tradicionales fiestas patronales en honor al " santo de las causas difíciles ", una celebración que reunió fe, música y antojitos.

Desde la noche del lunes, el ambiente festivo se hizo presente con la llegada de grupos musicales que interpretaron las tradicionales mañanitas en honor a San Judas Tadeo, seguidas de una misa.

La comunidad católica de La Cañada volvió a demostrar su unión y fe.

Durante el martes, se celebraron misas a las 7:00 de la mañana, 12:00 del mediodía, 7:00 de la tarde y 9:00 de la noche, con una alta participación de fieles que acudieron a llevar flores, encender veladoras y elevar peticiones por la salud y el bienestar de sus familias.

FIESTA PATRONAL EN LA CAÑADA

Como cada año, las calles aledañas a la iglesia, permanecieron cerradas al tránsito vehicular debido a la instalación de juegos mecánicos y una gran kermés popular, donde no faltaron los antojitos mexicanos, pan de elote, papas fritas, elotes, churros, aguas frescas y fresas con crema, además también se ofrecieron artículos religiosos, imágenes del santo, incluso hasta venta de fundas para celulares.

Los asistentes se divirtieron también durante el evento.

Grupos de matachines acompañaron las celebraciones con sus danzas, reforzando el sentido de tradición y devoción que caracteriza a esta fecha.

La comunidad católica, vivió una jornada llena de color verde y música, donde la fe en San Judas Tadeo sigue siendo símbolo de fortaleza y consuelo para los creyentes.

