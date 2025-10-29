"Esta tradición ya la llevo haciendo con este ya 9 años, cada año vengo a darle gracias a San Judas y así lo seguiré haciendo hasta que Dios me dé licencia, mi forma de agradecerle es vestirme así", dijo Abraham Ramírez, de 42 años que desde hace años acude a las fiestas patronales, portando el atuendo característico de San Judas Tadeo.

La fe y la gratitud se refleja cada año en la vida de Abraham cumpliendo una promesa que nació del agradecimiento por los favores recibidos.

"Él me ha ayudado bastantísimo en todos mis proyectos, por eso estoy muy agradecido con él, por eso decido venir a darle gracias mi forma de agradecerle es vestirme así", expresó.

Agregó que su decisión de vestirse con su túnica blanca y manta verde, es porque San Judas Tadeo ha cuidado de sus hijos.

"Fue una entregarles a mis hijos, porque yo soy padre de 5 hijos y entonces se los entregué a él y gracias a Dios mis hijos ya están grandes y esta es la bendición más grande que me ha dado, el cuidado a mis hijos".

Cada 28 de octubre, Abraham participa en la misa en honor a San Judas Tadeo, y posteriormente realiza un rosario en su casa, acompañado de familiares y amigos, después de rezar, comparte tamales, y este año hizo un novenario que termina el viernes, como agradecimiento.

La devoción de Abraham Ramírez se ha convertido en un símbolo de fe viva en Reynosa, mantenido además la tradición católica.

"Que le pidan con mucha fe y él les va a conceder lo que ellos desean, es muy bueno y ante todo es el que está muy cerquita de Dios, no hay que dejarle la mano al mero patrón, pero sí pidan le con mucha fe y que San judas Tadeo les va a conceder", expresa al finalizar la entrevista.







