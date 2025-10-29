Cabalgan en honor del Santo de causas difíciles

Con la participación de más de un centenar de briosos caballos y sus respectivos jinetes, entre hombres, mujeres y hasta niños, se llevó a cabo la tradicional cabalgata en honor a San Judas Tadeo.

Al frente del contingente estuvo Angel Garza, presidente de la asociación La Sauteña.

Enfundados en vestimenta propia de cabalgantes, los participantes recorrieron las principales calles de la colonia La Cañada hasta llegar a la iglesia ubicada en calles Prolongación Londres y Hawai.

Las festividades celebradas en honor al santo de las causas perdidas, iniciaron desde horas de la tarde del martes y continuaron hasta después de la media noche, evento al que asistió una gran cantidad de fieles.

Una vez más, los cabalgantes cumplieron con la tradición de ofrecerle la cabalgata al también conocido como santo de los imposibles.

Año con año, el 28 de octubre, más de un centenar recorre las calles de varias colonias de la ciudad para llegar a la iglesia de San Judas Tadeo donde numerosos católicos acuden a venerarlo y a agradecerle por los milagros que les ha concedido.

