Se anota Parás como precandidato a alcaldía

El Mañana / Staff

Con la sólida idea de promover la participación ciudadana, Rodolfo Parás Fuentes se anotó como precandidato a la alcaldía de Reynosa, por el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, así lo anunció el día de ayer, en entrevista por este medio, que levantó la mano como aspirante a contender por la presidencia municipal.

Parás Fuentes manifestó su intención para contender a la alcaldía de Reynosa, por lo que dio a conocer mediante su registro como precandidato por el partido de Morena, comentó que desde hace tiempo está participando de manera activa, teniendo acercamiento con personalidades de los distintos ámbitos políticos de la ciudad.

Considera pertinente su participación, dado la situación que prevalece en la ciudad, contribuir a promover un cambio, que realmente dignifique a Reynosa, que la sociedad lo vea y lo refleje, dijo que en la actualidad no están las condiciones dadas para tener una mejor ciudad.

Al tratar de inscribirme como ciudadano, como simpatizante de morena, estamos creando espacio para participar y tratar de contribuir en mejorar nuestro entorno y nuestra ciudad, desde la sociedad civil, que permita la participación activa de organismos, cámaras y colegios que sea una participación verdadera,que se les escuche, ya que tienen mucho que aportar, declaró.

Es por ello que a través de las asociaciones civiles, de las cámaras de comercio, de los distintos colegios, quiero promover un cambio, escuchando activamente, no podemos seguir pensando que la autoridad decide por sí misma lo que se va a hacer y contra viento y marea lo haga, así no funciona, hay que escuchar a la sociedad.

Dijo que la sociedad civil organizada debe tener una participación activa, que mediante unidad y trabajando de la mano se les lleve a cumplir con sus objetivos, su servidor es lo que hemos tratado de hacer todo este tiempo y esa misma dinámica de estar participando, es la que me está motivando a que participe,aseveró.

Ojalá que la ciudadanía me voltee a ver y provoquemos un cambio, lo que quiero es un mejor Reynosa, lo digo como ciudadano común que ha vivido, vive y vivirá en esta ciudad, aquí he estado, de aquí es mi padre, todos los que somos de aquí, en un momento dado de nuestra vida llegamos o llegó tu abuelo, tu papá, pero yá eres y debemos considerarnos parte de la ciudad, es por eso que debemos cambiar el entorno, de construir mejores espacios, tanto públicos, como lo hacemos desde casa, mejorando la imagen, plantar árboles.

Entonces eso es lo que tenemos que fomentar y lo que tenemos que hacer a través de las sociedades participar, lo que estamos buscando tratar de hacer ese equilibrio entre la sociedad y la autoridad, para que al final de cuentas unidos que es la intención, hagamos un mejor esfuerzo por nuestra sociedad Reynosense.

Una mejor Reynosa

Como ciudadano busco una mejor ciudad en la cual vivir, desgraciadamente la situación que tenemos no es la óptima; debemos sentirnos contentos, felices de vivir aquí, y no estar con la incertidumbre de que tenemos que ir a otra ciudad para pasarla bien, porque aquí no se puede por la inseguridad, por la falta de espacios, eso es complicado de que lo logre la autoridad por sí sola, se debe de involucrar y escuchar a la sociedad civil, a la gente de las mismas colonias, para ver como se puede lograr que los entornos mejoren, así mismo trabajar en conjunto.

Dijo que da mucha tristeza de ver como está actualmente la ciudad, desgraciadamente no se están haciendo las cosas que deberían de hacerse, hay que entender que se tiene que hacer una combinación entre juventud y experiencia, no se ha llevado bien y es palpable por la situación que tenemos ahorita en la ciudad, de como decimos coloquialmente ¨no están caminando bien las cosas¨.

Es por eso que debemos hacer ese acercamiento entre la autoridad y la sociedad civil para buscar esa forma de mejorar el entorno, de aprovechar los recursos que tiene la cuidad y canalizarlos en lugares que estratégicamente te sirvan y no se conviertan en elefantes blancos, eso es importante, sin criticar lo que se está haciendo, si tenemos un recurso, ver la utilidad en donde lo puede aprovechar mejor la población, a cuanta gente voy a beneficiar, eso es lo que se tiene que pensar para aprovechar mejor los espacios y recursos, y para eso que tenemos que hacer, escuchar a la sociedad civil y apoyarse en quienes tienen la experiencia en cada uno de sus ramos, no buscando un beneficio económico sino un beneficio social, exaltó.

Por último dijo que hace una invitación a que todos participen, a buscar la unidad como sociedad civil, organizarse de mejor manera para poder llegar a mejores espacios, que la gente nos escuche, que la misma autoridad te escuche, mi interés de participar es mi ciudad y quiero participar promoviendo ese cambio, como ha muchos ciudadanos nos interesa el lugar en donde vivimos y queremos verlo bien, desde el espacio donde podamos servir,finalizó.