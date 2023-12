Confía obtener la candidatura

El Mañana / Staff

En la víspera de elegirse al precandidato a la presidencia municipal de Reynosa por Movimiento Ciudadano (MC), Rigoberto Ramos Ordóñez afirmó en entrevista para EL MAÑANA que ha mantenido una labor continua entre las familias de la ciudad, por lo que se dijo confiado de su posicionamiento.

"Desde hace 5 años no hemos dejado de trabajar, cumplí mi encomienda como diputado local (2021) y seguimos gestionando y recorriendo las colonias, hay mucha necesidad y hemos atendido múltiples peticiones que nos dirigen las familias", dijo.

Ramos Ordóñez, expuso que su registro como aspirante a la precandidatura a la presidencia municipal de Reynosa, se encuentran fundado en su interés de servir y no desde la perspectiva del político tradicional.

"Yo soy empresario, cuento con un modo honesto para vivir junto a mi familia, así que no me mueve el interés de un cargo público o sueldo, de hecho, he anunciado que no cobrare como presidente municipal de Reynosa, mi sueldo será para atender necesidades de la ciudadanía.

"Así que me mueve el trabajo y el deseo de cambiar y mejorar las condiciones de Reynosa, por eso estoy participando y vamos adelante", asentó.

El periodo vacacional decembrino representa una oportunidad más para estar con las familias y compartir, dijo el aspirante de MC.