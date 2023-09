"Reprobados Morena y su alcalde": Rigo Ramos

En la víspera de que el Ayuntamiento de Reynosa emanado de Morena rinda su Segundo Informe de Gobierno Municipal. Rigoberto Ramos Ordoñez es severo en la calificación que emite en torno al desempeño de Carlos Peña Ortiz y enumera un decálogo de temas que están en el interés de los reynosenses y de los cuales el edil morenista rara vez se pronuncia en torno a los mismos o siquiera los aborda.

Aún más. Ramos Ordoñez sin ambages expresa su reprobación al contenido que dará a conocer Peña Ortiz y a petición del reportero de darle una calificación del 1 al 10, Responde evocando al programa de televisión "El Chavo del Ocho" del actor Roberto Gomez Bolaños: "Yo como en ese programa, le diría que a Carlos Peña y Morena pónganle cero por brutos".

En entrevista prosigue: -Se tiene a muchas colonias sin agua: No opina del tema. Hay corrupción con el servicio de limpieza y recolecta de basura: No opina ni responde. Tumban videocámaras de vigilancia: No opina. Abusan de los ciudadanos los agentes de Tránsito: No opina. No hay alumbrado público y están las calles destrozadas: No opina del tema. Asesinan y violentan a mujeres: No opina ni expresa nada.

¿Entonces la duda es qu´E va hablar en su Informe, cuándo hable de sus logros y presuma sus números e inversiones de qué Reynosa estará hablando? ¿Acaso de Reinosa en España? - afirma Ramos Ordoñez.

Reynosa padece de una compleja problemática. Todo contradice las cifras festivas del Ayuntamiento de Morena.

Criticó el empresario y activistas ciudadana, revela contar con un prontuario de las múltiples necesidades y problemáticas que los ciudadanos le han expuesto en sus recorridos de trabajo y en donde sólo hay abandono y ausencia.

-Solo responden a intereses electorales, no hacen nada por las familias, para todo condicionan la entrega de la credencial de elector, nada es por servir desinteresadamente. Los reynosenses solo los utilizan para fines electoreros.

Es una vergüenza este comportamiento del Ayuntamiento, por eso no tienen nada que decir ni informar. Simplemente Morena y su alcalde de Reynosa están reprobados. Pónganle cero por brutos.