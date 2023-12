Llaman a prohibir uso de pirotecnia

El Mañana / Staff

Llaman Rescatistas Independientes a que se prohíba utilizar pirotecnia porque afecta a las mascotas, como ha pasado en estas fiestas navideñas y más durante este próximo 31 de diciembre.

Liliana Sánchez Wood, rescatista independiente comentó a El Mañana que llaman a las autoridades estatales y locales para que atiendan el tema, porque ahora los cohetes son extremos.

“Por favor, o sea, no solamente son los animales, también son los niños vulnerables a esta situación de la pirotecnia, que no son los cohetes comunes que vendían hace 30 años, ahorita es dinamita, es pólvora, es una pólvora extremadamente fuerte, parecen bombas, caray; haz de cuenta están dinamitando la ciudad, si tú sales a la ciudad a la hora de los cohetes tú vas a ver una nube gris y el olor a pólvora es increíble, porque ya no son los cohetitos normales que se prendían, unas cositas chiquitas y tronaban, esto es una cosa extrema y obviamente el ruido es extremo”, dijo.

Explicó que durante este 24 y 25 de diciembre recibieron arriba de 50 a 80 reportes, más los que no se registraron de mascotas perdidas o con daños en su piel a consecuencia de la pirotecnia.

“Sin contar que, bueno, pues hay gente que se los avienta a propósito a los animales; hay algunos animalitos ahí en las redes que les aventaron un cohete, uno sí se murió, el otro se le despegó la piel”, expresó.

En los refugios a las mascotas les dieron pastillas relajantes, pero aun así es difícil, porque el estruendo es extremo y afecta de gran manera.

“Es muy tremendo, los perros se inquietan muchísimo, tuvimos mucho reporte de mucha gente que se le salieron sus mascotas, a pesar de que las tenían resguardadas, pues muchos animalitos rompieron cercas, vidrios, puertas; entonces sí estuvo muy tremendo y no es nada, falta el 31; el 24 yo siento que hubo mucha pirotecnia, pero nunca se compara con la pirotecnia del 31”, recalcó.

Explicó que las mascotas tienen los oídos muchísimo más sensible y les da taquicardia, lo que les puede ocasionar un paro cardiaco.

“Por decirte un número, si nosotros escuchamos un 10, ellos escuchan un 100, entonces, ¿qué es lo que pasa?, el animal se pone nervioso, empieza a tener taquicardia, empieza a temblar, empiezan a salivar demasiado, o sea, a generar demasiada baba y eso puede hacer que el animal caiga en un paro cardiorrespiratorio. El ruido lo escuchan tan fuerte, que hace que el animal quiera salir corriendo por lo mismo, pues se lastiman, se arrancan las uñitas de las patitas donde intentan brincar bardas, portones; sí se lastiman severamente, sin decir los que están atropellados en los libramientos y en los bulevares”, expresó.

La rescatista independiente llamó a los ciudadanos para que no prendan pirotecnia y resguarden a sus mascotas dentro de sus casas .

“Es un llamado de a prohibir la pirotecnia; sí sabemos que ellos como autoridades pueden prohibir ese tipo de situaciones, porque no nada más afecta a los animales, los niños que tienen autismo sufren tremendamente porque tienen un oído sumamente sensible y eso también los pone mal; no nada más los animales, también los niños autistas, entonces, es un problema muy severo para nosotros como animalistas “, recalcó.

RECOMENDACIONES

Recomendó resguardar a las mascotas dentro de la casa, poner algún tipo de vendaje, ponerles música a todo volumen para que el estruendo sea menos agresivo, darles unas pastillas que venden en las forrajeras o un spray para que no sientan tanto estrés y que no se lastimen.

“Hacer conciencia en la comunidad, principalmente que no estén tronando cohetes; es muy difícil educar a nuestro país, sumamente difícil porque la gente aún viendo todos esos daños, la gente, pues no lo entiende”, finalizó.