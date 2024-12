Podrán renovar visa láser sin entrevista

Por: Isbac Martínez

Las personas cuya visa láser haya expirado hace cuatro años o menos podrán solicitar su renovación sin necesidad de acudir a una entrevista, informó la Embajada de los Estados Unidos en México.

A través de sus cuentas oficiales, la representación de gobierno de Estados Unidos dio a conocer los requisitos para tramitar este documento que permite el ingreso legal al territorio americano conocido como visa de turista, sin tener que acudir a una entrevista en el consulado.

Para poder solicitar la renovación mediante el proceso de exención de entrevista deberán cumplir con ciertos requisitos que pueden variar, según la nacionalidad; sin embargo, generalmente deberán solicitar la renovación de la visa emitida en el país desde donde se está solicitando con un vencimiento no mayor a 48 meses, ser ciudadano local o residente permanente del país donde se presenta la solicitud, presentar las 10 huellas dactilares, que la visa anterior no haya sido robada, extraviada o revocada y que la solicitud de visa más reciente no haya sido rechazada.





Cabe señalar que anteriormente la Embajada de los Estados Unidos en México solicitaba que la visa tuviera menos de un año de expirada para poder renovarla sin entrevista, sin embargo, debido al retraso en las citas se amplió a 48 meses.

Para obtener mayor información acerca de la exención de entrevista en el proceso de renovación de la visa, los interesados pueden visitar la página www.usembassy.gov.