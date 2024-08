Defienden con protesta carrera jurídica en PJF

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación protestaron contra la Reforma Judicial, ayer, en las instalaciones del puente internacional Reynosa-Hidalgo.

Señalan que la Reforma rompe el equilibrio entre los tres Poderes de la Unión, al ver que el Legislativo no es un verdadero poder, sino que es un lápiz del Ejecutivo.

Rodolfo de León, secretario de un Juzgado de Distrito de esta localidad, explicó que no tienen autonomía los senadores y diputados de analizar, reflexionar, sino que les dan una línea y la llevan a cabo; en este caso, tienen la urgencia de la aprobación de la Reforma Judicial antes de que se concluya el periodo de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que pueda decir que se fue modificando el Poder Judicial.

Es una falsedad que no se van a afectar los derechos de los trabajadores, porque desde el momento que promueven que los jueces sean elegidos por voto popular, nos cancelan la carrera judicial

Rodolfo de León, secretario de juzgado.

Lo que no se está señalando, detalló, es que al aprobar esta Reforma, lo que se estaría afectando es la carrera judicial, y es que para poder ser un juez de Distrito se tiene que cumplir con una gran cantidad de requisitos ya que, mínimo, antes se debía tener una maestría, hoy en día es el doctorado.

Lo que también se desconoce es que año con año más de mil 500 secretarios hacen exámenes para poder aspirar a ser jueces de Distrito y sólo 50 logran serlo, a pesar de que los exámenes son demasiados rigurosos.

Esto sólo por señalar que, si para ser un juez de Distrito se necesita tener más de 10 años de carrera judicial, y un universo de conocimientos jurídicos para ser magistrado o ministro son más de dos décadas. Además, exhortaron a la ciudadanía a que no los abandonen, que no se crean toda la retórica que les dan desde Palacio Nacional, ya que hasta el día de hoy el Poder Judicial no ha abandonado a la sociedad. Aún y a pesar que se encuentran en un paro nacional, éste es parcial, ya que también se encuentran laborando en los asuntos urgentes.

Todos los jueces y magistrados que han sido señalados de haber soltado a un presunto delincuente nunca han tenido la garantía de audiencia, cuando los invitaron a que explicaran por qué habían dictado esas sentencias.

Esto es muy trascendente, ya que se está perdiendo el único contrapeso que aún existe.

Derecho propio

La carrera judicial es el sistema institucional basado en el mérito y la igualdad real de oportunidades que regula el ingreso, permanencia y separación de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación que realizan labores jurisdiccionales, así como su formación, promoción y evaluación de desempeño.